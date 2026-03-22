تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
11
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
إسرائيل تستدرج إيران وحزب الله إلى شباكها؟
Lebanon 24
22-03-2026
|
00:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب عماد جودية في "النهار":
هل تستضيف برلين مجدداً مفاوضات سرية غير مباشرة تكون رباعية هذه المرة لا ثلاثية بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران وحزب الله من جهة أخرى؟
خلال مطلع العام 2000، أي قبل الانسحاب
الإسرائيلي
الكامل من
جنوب لبنان
بخمسة أشهر (صار يحتفل
لبنان
الرسمي والشعبي بعيد التحرير في الخامس والعشرين من أيار من كل عام) قام وفد عسكري وأمني إسرائيلي رفيع المستوى بزيارة العاصمة
الألمانية
برلين حيث التقى هناك وزير المستشارية الأول يومذاك بيرند شميدباور ( Bernd Schmidbauer) الذي كان يعتبر الرجل الأقوى في الحكومة الألمانية بحكم موقعه الوزاري المتقدم الذي تتبع له كافة أجهزة الاستخبارات الداخلية والخارجية.
الوفد الإسرائيلي أبلغ المسؤول الألماني الكبير أن الغاية من زيارته له هو التمني عليه إبلاغ الحكومة
الإيرانية
وقيادة "
حزب الله
" رغبة
إسرائيل
بإجراء محادثات غير مباشرة وسرية بعيدة عن الإعلام مع
إيران
وحزب الله برعايته من أجل التفاهم معهم على كيفية تسليمهم جنوب لبنان لأن إسرائيل قررت الانسحاب منه. المسؤول الألماني استغرب هذا الطرح، وقال للوفد الإسرائيلي: إذا قررتم الانسحاب كلياً من جنوب لبنان لماذا لا تمنحون انسحابكم هذا للحكومة
اللبنانية
وتجرون معها محادثات مباشرة برعاية
واشنطن
، وتوقعون وإياها اتفاق سلام ينهي حال العداء بين البلدين.
رد الوفد الإسرائيلي: نحن نريد عداوة دائمة مع محيطنا. فإسرائيل لا تستطيع ضمان استمرارية وجودها إلا بإبقاء جيشها وشعبها بحالة استنفار وعداء مستمرين سواء مع جيرانها أو في منطقة الشرق ألأوسط. ولهذا نحن حريصون على تدليل أعدائنا ليكونوا الحجة أمام شعبنا وجيشنا ليبقى الجميع عندنا على جهوزيتهم العسكرية والأمنية والاستخباراتية والاجتماعية والاقتصادية.
وتضيف المعلومات: فور مغادرة الوفد الإسرائيلي برلين باشر المسؤول الألماني المذكور اتصالاته السرية مع الجانبين
الإيراني
وحزب الله. وسارت الأمور كما خطط لها، حيث لم تمضِ أسابيع على تلك الزيارة حتى استقبلت العاصمة الألمانية وفداً أمنياً وعسكرياً مشتركاً من إيران وقيادة حزب الله يقابله وفد أمني عسكري إسرائيلي.
الوفدان نقلا فوراً في مواكب مموهة من
المطار
إلى منتجع سياحي يبعد مسافة ثلث ساعة عن برلين مطل على بحيرة واسعة تضم مرفأ لليخوت وفلل متباعدة عن بعضها البعض يتوسطها فندق فاخر. وفد إيران - حزب الله وصل قبل ساعات من وصول الوفد الإسرائيلي وخصص له فيلا على تلة داخل المجمع المذكور، فيما خصصت للوفد الإسرائيلي فيلا مماثلة قرب شاطئ البحيرة. في اليوم التالي نقل الوفدان إلى الفندق وبدآ محادثاتهما غير المباشرة برعاية شميدباور نفسه الذي كان يتنقل من غرفة اجتماع وفد إيران - حزب الله إلى غرفة اجتماع الوفد الإسرائيلي، حتى تم الاتفاق بينهما وبرعايته على تفاصيل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب الذي نفذ خلال النصف الثاني من شهر آيارمن العام 2000.
وتكشف المعلومات عينها أن هذا السيناريو تكرر بين الجانبين مرة أخرى برعاية المسؤول الألماني نفسه خلال التفاهم على قرار وقف إطلاق النار أثناء عدوان
تموز
العام 2006.
جئنا بسرد هذه المعلومات الهامة لنسأل هل تذهب إسرائيل هذه المرة مرغمة وليس بخاطرها إلى "شميدباور" آخر لطلب رعايته من جديد مفاوضات غير مباشرة وسرية لها مع إيران وحزب الله، وتكون وإياهم داخل ذات الفندق في ضواحي برلين، ليس للايقاعبهم كما فعلت عام 2000 وعام 2006، بل للتفاهم معهم على تسوية لا تنهي حال العداء بينهم ولكنها تذهب بالمنطقة إلى استقرار ثابت لسنوات طوال وتكون
الولايات المتحدة
إلى جانبها في هذه المفاوضات لتصبح رباعية لا ثلاثية ويتم خلالها الاتفاق على قرار نهائي لوقف اطلاق النار على جبهتي إيران ولبنان معاً، أم أن إيران وحزب الله تعلما من استدراجهما في المرة الأولى والثانية ولن يكررا الخطأ نفسه للمرة الثالثة؟
لا أحد عنده الجواب على هذا التساؤل، ولكن إذا حصل هذا الأمر فسيكون ذلك مشهد قوة وانتصار لإيران وحزب الله معاً وليس لأميركا وإسرائيل.
المتحدث العسكري الإسرائيلي: إيران وحزب الله حاولا زيادة وتيرة إطلاق الصواريخ على إسرائيل في الأيام الأخيرة
Lebanon 24
المتحدث العسكري الإسرائيلي: إيران وحزب الله حاولا زيادة وتيرة إطلاق الصواريخ على إسرائيل في الأيام الأخيرة
22/03/2026 12:36:37
22/03/2026 12:36:37
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: هجوم صاروخي متزامن على شمال إسرائيل من إيران وحزب الله
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: هجوم صاروخي متزامن على شمال إسرائيل من إيران وحزب الله
22/03/2026 12:36:37
22/03/2026 12:36:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يقول إن إيران وحزب الله نسقا أمس عملية إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يقول إن إيران وحزب الله نسقا أمس عملية إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل
22/03/2026 12:36:37
22/03/2026 12:36:37
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: مفاجآت اليوم المتوقعة ستشكل تصعيدا في الحرب أمام إيران وحزب الله
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: مفاجآت اليوم المتوقعة ستشكل تصعيدا في الحرب أمام إيران وحزب الله
22/03/2026 12:36:37
22/03/2026 12:36:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
جنوب لبنان
الإسرائيلي
الألمانية
الإيرانية
اللبنانية
الإيراني
تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24