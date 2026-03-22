إسرائيل تستدرج إيران وحزب الله إلى شباكها؟

كتب عماد جودية في "النهار":

هل تستضيف برلين مجدداً مفاوضات سرية غير مباشرة تكون رباعية هذه المرة لا ثلاثية بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران وحزب الله من جهة أخرى؟



خلال مطلع العام 2000، أي قبل الانسحاب الكامل من بخمسة أشهر (صار يحتفل الرسمي والشعبي بعيد التحرير في الخامس والعشرين من أيار من كل عام) قام وفد عسكري وأمني إسرائيلي رفيع المستوى بزيارة العاصمة برلين حيث التقى هناك وزير المستشارية الأول يومذاك بيرند شميدباور ( Bernd Schmidbauer) الذي كان يعتبر الرجل الأقوى في الحكومة الألمانية بحكم موقعه الوزاري المتقدم الذي تتبع له كافة أجهزة الاستخبارات الداخلية والخارجية.



الوفد الإسرائيلي أبلغ المسؤول الألماني الكبير أن الغاية من زيارته له هو التمني عليه إبلاغ الحكومة وقيادة " " رغبة بإجراء محادثات غير مباشرة وسرية بعيدة عن الإعلام مع وحزب الله برعايته من أجل التفاهم معهم على كيفية تسليمهم جنوب لبنان لأن إسرائيل قررت الانسحاب منه. المسؤول الألماني استغرب هذا الطرح، وقال للوفد الإسرائيلي: إذا قررتم الانسحاب كلياً من جنوب لبنان لماذا لا تمنحون انسحابكم هذا للحكومة وتجرون معها محادثات مباشرة برعاية ، وتوقعون وإياها اتفاق سلام ينهي حال العداء بين البلدين.



رد الوفد الإسرائيلي: نحن نريد عداوة دائمة مع محيطنا. فإسرائيل لا تستطيع ضمان استمرارية وجودها إلا بإبقاء جيشها وشعبها بحالة استنفار وعداء مستمرين سواء مع جيرانها أو في منطقة الشرق ألأوسط. ولهذا نحن حريصون على تدليل أعدائنا ليكونوا الحجة أمام شعبنا وجيشنا ليبقى الجميع عندنا على جهوزيتهم العسكرية والأمنية والاستخباراتية والاجتماعية والاقتصادية.



وتضيف المعلومات: فور مغادرة الوفد الإسرائيلي برلين باشر المسؤول الألماني المذكور اتصالاته السرية مع الجانبين وحزب الله. وسارت الأمور كما خطط لها، حيث لم تمضِ أسابيع على تلك الزيارة حتى استقبلت العاصمة الألمانية وفداً أمنياً وعسكرياً مشتركاً من إيران وقيادة حزب الله يقابله وفد أمني عسكري إسرائيلي.



الوفدان نقلا فوراً في مواكب مموهة من إلى منتجع سياحي يبعد مسافة ثلث ساعة عن برلين مطل على بحيرة واسعة تضم مرفأ لليخوت وفلل متباعدة عن بعضها البعض يتوسطها فندق فاخر. وفد إيران - حزب الله وصل قبل ساعات من وصول الوفد الإسرائيلي وخصص له فيلا على تلة داخل المجمع المذكور، فيما خصصت للوفد الإسرائيلي فيلا مماثلة قرب شاطئ البحيرة. في اليوم التالي نقل الوفدان إلى الفندق وبدآ محادثاتهما غير المباشرة برعاية شميدباور نفسه الذي كان يتنقل من غرفة اجتماع وفد إيران - حزب الله إلى غرفة اجتماع الوفد الإسرائيلي، حتى تم الاتفاق بينهما وبرعايته على تفاصيل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب الذي نفذ خلال النصف الثاني من شهر آيارمن العام 2000.



وتكشف المعلومات عينها أن هذا السيناريو تكرر بين الجانبين مرة أخرى برعاية المسؤول الألماني نفسه خلال التفاهم على قرار وقف إطلاق النار أثناء عدوان العام 2006.



جئنا بسرد هذه المعلومات الهامة لنسأل هل تذهب إسرائيل هذه المرة مرغمة وليس بخاطرها إلى "شميدباور" آخر لطلب رعايته من جديد مفاوضات غير مباشرة وسرية لها مع إيران وحزب الله، وتكون وإياهم داخل ذات الفندق في ضواحي برلين، ليس للايقاعبهم كما فعلت عام 2000 وعام 2006، بل للتفاهم معهم على تسوية لا تنهي حال العداء بينهم ولكنها تذهب بالمنطقة إلى استقرار ثابت لسنوات طوال وتكون إلى جانبها في هذه المفاوضات لتصبح رباعية لا ثلاثية ويتم خلالها الاتفاق على قرار نهائي لوقف اطلاق النار على جبهتي إيران ولبنان معاً، أم أن إيران وحزب الله تعلما من استدراجهما في المرة الأولى والثانية ولن يكررا الخطأ نفسه للمرة الثالثة؟



لا أحد عنده الجواب على هذا التساؤل، ولكن إذا حصل هذا الأمر فسيكون ذلك مشهد قوة وانتصار لإيران وحزب الله معاً وليس لأميركا وإسرائيل.





