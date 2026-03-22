تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

تفاصيل عن مشروع مركز ايواء النازحين في الكرنتينا وأسئلة برسم الحكومة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-03-2026 | 02:15
A-
A+
تفاصيل عن مشروع مركز ايواء النازحين في الكرنتينا وأسئلة برسم الحكومة
تفاصيل عن مشروع مركز ايواء النازحين في الكرنتينا وأسئلة برسم الحكومة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتجه جهات بيروتية سياسية وشعبية إلى الاعتراض الكلي والتام على ما تقوم به الحكومة في جزء من ملف النزوح في العاصمة بيروت، حيث تبيّن أن رئاسة الحكومة أعطت إذناً لصاحب شركة Azadea Group، السيد وسيم ضاهر، بترميم سوق السمك في منطقة الكرنتينا.
 

هذا العقار، الذي تبلغ مساحته حوالى  10,000 متر مربع، والمملوك من إدارة مرفأ بيروت، دُمّر بعد انفجار المرفأ ولم يُرمَّم حتى الساعة، كما مُنع الصيادون من العودة إليه.


اليوم، اقترح السيد ضاهر تمويل مشروع إنشاء مخيم للنازحين، حيث تم تقسيم الهنغار إلى حوالي 200 غرفة ومنافعها، لإيواء نحو 200 عائلة، وقد شارفت الأعمال على الانتهاء.


ولفت المصدر إلى أن الاعتراض من أبناء المنطقة والجوار أتى على أساس منطقي، وليس فئوياً أو مناطقياً، وهم سيطالبون الحكومة بالإجابة على الأسئلة الاتية:
 

هل تضمن الحكومة إخلاء هذا المكان من قاطنيه الجدد بعد انتهاء الحرب؟
 

هل تضمن الحكومة عدم إنشاء غرف إسمنتية ومنافعها داخل مساحة هذا الهنغار الكبير، وتحويله شيئاً فشيئاً إلى "اوزاعي جديدة"؟
 

هل تضمن الحكومة عدم مطالبة القاطنين بتعويضات مادية لإخلاء المكان وإعادته الى مالكيه بعد انتهاء الحرب، كونه موقعاً استراتيجياً وقريباً من قلب العاصمة، على غرار ما حصل في أماكن أخرى من بيروت في منتصف التسعينيات؟


يضيف المصدر: لكل هذه الأسباب، سيقوم عدد من نواب بيروت وفاعلياتها البلدية والاختيارية بمنع تمرير هذا المشروع.
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

إدارة مرفأ بيروت

وسيم ضاهر

الكرنتينا

متر مربع

النازحين

الاختيار

رئاسة ال

بيروتي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24