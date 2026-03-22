تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هكذا تخوض إسرائيل قتالها البرّي في لبنان

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-03-2026 | 02:45
A-
A+

هكذا تخوض إسرائيل قتالها البرّي في لبنان
هكذا تخوض إسرائيل قتالها البرّي في لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال مصدر عسكري معني بطرق قتال الجيوش النظامية إن الرأي العام اللبناني يقارب عملية دخول وتوغل الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية جنوب نهر الليطاني بعقلية اجتياح عام 1982، حين دخل الجيش الإسرائيلي بآلاف الجنود ومئات الآليات المدرعة والدبابات والمدفعية، واحتل قرى بأكملها وأقام فيها مراكز ونقاطاً ثابتة.
 
 
إلا أن المصدر أشار إلى أن الواقع اليوم مختلف، مع تطور العلوم العسكرية وتبدّل أساليب القتال، حيث يعتمد الجيش الإسرائيلي أسلوب التوغل وفق نظرية "النقاط المرتفعة"، وهي مقاربة هجومية تقوم على السيطرة بالنار من المرتفعات، واستخدام المسيّرات والدرون لكشف السهول والوديان. واعتبر أن هذه النظرية تؤمّن حماية أكبر للقوات المهاجمة من الكمائن ومن القتال التقليدي الذي تتقنه المجموعات المسلحة في مواجهة الجيوش النظامية، كما تساهم في خفض الخسائر البشرية والمادية.
 

ومن هنا، يبرز الفارق في حجم الخسائر بين حرب 2006 والواقع الحالي في 2026، وفق المصدر، الذي لفت إلى أن هذا الأسلوب القتالي، رغم فعاليته، يتطلب وقتاً أطول لتحقيق الأهداف مقارنةً بالنظريات العسكرية التقليدية.
 

في المقابل، قال مصدر عسكري آخر إن "إعلان حزب الله عن استخدام الطائرات المسيّرة الانتحارية من نوع FPV في المعركة البرية سيجبر الطرف المقابل على تعديل استراتيجياته، سواء من حيث الانتشار أو التحرك، نظراً لقدرة هذه الطائرات على ملاحقة الأهداف بدقة وفي وقت قصير جداً، كما أن تأثيرها النفسي لا يقل أهمية عن تأثيرها العسكري، إذ تجعل أي تحرك مكشوف عرضة للاستهداف المباشر".
 

أضاف: "كذلك، فإن تدمير دبابة ميركافا، التي تُعتبر من أبرز وأقوى الدبابات في ترسانة الجيش الإسرائيلي، ليس حدثاً عادياً، إذ أن هذه الدبابة مصممة لتحمّل الصواريخ والعبوات وتعمل ضمن منظومات حماية متطورة. وبالتالي، فإن إصابتها وتدميرها يعني أن الاستهداف كان دقيقاً ومباشراً، وأن الميدان في الجنوب لم يعد ساحة آمنة لتحركات الآليات العسكرية الإسرائيلية، حتى في المناطق القريبة من الحدود، ناهيك عن الاشتباكات المباشرة مع قوات جيش العدو في مدينة الخيام وفي الناقورة".
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

نهر الليطاني

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الليطاني

الناقورة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24