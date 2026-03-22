Najib Mikati
الجنوب تحت النار.. غارات إسرائيلية من مشغرة إلى الناقورة وتصعيد متبادل مع "حزب الله"

22-03-2026 | 06:10
الجنوب تحت النار.. غارات إسرائيلية من مشغرة إلى الناقورة وتصعيد متبادل مع حزب الله
اشتعلت الجبهة الجنوبية منذ ساعات الفجر على وقع غارات إسرائيلية متتالية طالت بلدات عدة في الجنوب والبقاع الغربي، بالتزامن مع قصف مدفعي واسع وتصعيد ميداني متبادل مع "حزب الله"، وذلك عقب 3 أسابيع من بداية الحرب على لبنان.

فقد استهدفت غارة فجرا بلدة السلطانية، فيما طالت غارة أخرى أطراف البازورية، بعد ساعات من غارة سابقة استهدفت بستانا في محيط البازورية والبرج الشمالي للمرة الثالثة على التوالي، من دون تسجيل إصابات. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على أطراف بلدة مشغرة، في حين سجلت غارتان على منطقة حبوش، لكن الصاروخين لم ينفجرا.

وامتد القصف المدفعي إلى الخيام والقنطرة ووادي الحجير وقلاويه وبرج قلاويه، فيما استهدفت غارتان خراج القطراني والريحان. كذلك، نفذت مسيّرة إسرائيلية فجرا غارة على سيارة عند مثلث برج الملوك – الخيام – كفركلا، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص كانوا بداخلها.
 
أيضاً، أفيد عن سقوط قذيفتين على مبنى الجمارك في جديدة مرجعيون، بينما أفيد أيضاً عن قصفٍ طال

 المنطقة بين ميفدون وزوطر الشرقية.


وفي القطاع الغربي، استهدفت غارة إسرائيلية بلدة الناقورة، مع قصف مدفعي متقطع على جبل اللبونة، بينما سُجلت غارتان بمسيّرة على بنت جبيل من دون وقوع إصابات.
 
في السياق، أدت غارة إسرائيلية على زوطر الشرقية ليل امس الى استشهاد شخص و جرح شخص من عائلة مدنية، كما تم اخلاء عائلة من البلدة مؤلفة من ٤ افراد.

في المقابل، قُتل إسرائيلي في الجليل الأعلى بعد استهداف بلدة "مسغاف عام" بقذيفة مضادة للدروع أُطلقت من لبنان. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت بداية عن احتمال وجود شخص عالق داخل إحدى المركبات التي اشتعلت فيها النيران، قبل أن يؤكد الجيش الإسرائيلي لاحقا مقتل شخص إثر احتراق مركبته في البلدة الحدودية.

وعلى خط الرد، أعلن "حزب الله" تنفيذ سلسلة عمليات ضد مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى استهداف تجمّع لجنود وآليات في بلدة الطيبة بصاروخ نوعي، وتجمّع آخر في محيط معتقل الخيام بصاروخ ثقيل، إضافة إلى قصف تجمّع للجنود في وادي العصافير جنوب مدينة الخيام بصلية صاروخية. كما أعلن الحزب استهداف مستوطنة يفتاح بصلية صاروخية.
 
وقال "الحزب" إنه استهدف بالمسيرات الانقضاضية تجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع حانيتا مقابل بلدة علما الشعب الحدودية، كما قصف أيضاً تجمعاً لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة أفيفيم.
 
أيضاً، تحدث "الحزب" عن استهدافه ثكنتي أفيفيم وراموت نفتالي بسربٍ من المسيرات الانقضاضية.
 
كذلك، قال "الحزب" إنه استهدف بصليات صاروخية مستوطنة ديشون، كما قصف أيضاً موقع رأس الناقورة وتجمعاً للجنود الإسرائيليين في مستوطنة مسكاف عام بالإضافة إلى تجمع آخر في مشروع الطيبة.
 
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": غارات إسرائيلية تستهدف أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب - جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 12:32:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: شنّ غارات جوية على أهداف تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 12:32:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": غارات اسرائيلية على عدشيت والناقورة جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 12:32:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": اشتباكات بين حزب الله والقوات الإسرائيلية المتوغلة في وسط بلدة الناقورة
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 12:32:58 Lebanon 24 Lebanon 24

