التوتر الداخلي تراجع؟

رغم صعوبة الواقع الذي يعيشه النازحون اللبنانيون على المستويين المعيشي والإنساني، تشير المعطيات إلى أن مناخ التوتر والتحريض الذي طغى في الساعات والأيام الأولى من اندلاع الحرب بدأ يتراجع بشكل ملحوظ.



فقد شهدت تلك المرحلة موجة من القلق والاحتقان في بعض المناطق، إلا أن وتيرة الخطاب المتشنج انخفضت تدريجيًا .



وبات المشهد الداخلي اليوم أقل احتقانًا مقارنة بالبداية، مع بروز مبادرات محلية واجتماعية هدفت إلى احتواء المهجرين ما ساهم في خلق مناخ أكثر هدوءًا نسبيًا رغم استمرار التحديات الإنسانية الصعبة.