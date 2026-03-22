ماذا فعل "حزب الله" مع نازحين؟

وسط الحرب المستمرة والتهديدات التي تطال الضاحية الجنوبية لبيروت بين الحين والآخر، " " في الأيام الأخيرة، إلى وضعِ صناديق تبرعات على الطرقات عند أطراف الضاحية الجنوبية لبيروت.



تلك التبرعات تعودُ لمساعدة المُحتاجين، بينما رُفعت على الصناديق أعلام "حزب الله" بشكلٍ واضح خصوصاً في ومحيطها.



في الوقت نفسه، عُلِم أن "حزب الله" بدأت التواصل مع فئات من بغية تسجيلهم في قوائم مساعدات قد يجري تقديمها تباعاً.



ووفقاً للمعلومات، فإن "الحزب" سيستفيد من البيانات الموجودة لديه والتي استطاع تعديلها خلال مرحلة التحضير للانتخابات النيابية والتي كانت مُقرّرة خلال شهر أيار المقبل قبل أن يتم تأجيلها مُدّة عامين.





