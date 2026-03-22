الإعلام في زمن الحرب: دعوة حزبية لضبط الرواية

22-03-2026 | 04:15
يتصاعد داخل أحد الأحزاب البارزة في لبنان اعتراض على الأداء الإعلامي المحيط به، مع تضخّم حضور محللين وإعلاميين يقدّمون سرديات مرتفعة السقف لا تعكس الوقائع بدقّة. وقد برز هذا الاعتراض منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي قبل نحو عامين، حين تحوّلت هذه الإطلالات إلى عامل مؤثر في تشكيل مزاج القاعدة الشعبية.

ومع مرور الوقت، أدّت المبالغة وتضخيم الصورة إلى اتساع الفجوة بين الخطاب الإعلامي والمعطيات الفعلية، ما انعكس سلباً على مستوى الثقة. وفي هذا السياق، تتزايد الدعوات داخل الحزب لضبط المشهد الإعلامي، خصوصاً في ما يتصل بالضيوف الذين تتعامل معهم المنصات على أنهم قريبون من توجهاته.

وبالتوازي مع هذه الملاحظات، تداولت بعض الشخصيات طرح إصدار بيان يضع المنصات والمحطات الإعلامية أمام مسؤولياتها، ويؤكد أن استضافة أي ضيف أو محلل لا تعني تلقائياً أن ما يقدّمه يستند إلى معطيات دقيقة. ولا يزال هذا الطرح قيد النقاش من دون حسم نهائي.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد الانتقادات لأداء بعض المنصات التي باتت تركّز على جذب التفاعل والمشاهدات، في وقت يجري التعامل فيه مع الإعلام كأداة مؤثرة في مسار المواجهة وما يرافقها من تداعيات.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الصين تراقب تصعيد كابول وإسلام آباد.. دعوة لضبط النفس بعد الغارات والاتهامات
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 12:38:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر تدعو لضبط النفس وإعادة فتح معبر رفح
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 12:38:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأفريقي يدعو لضبط النفس بعد القتال بين القوات الإثيوبية وجبهة تيغراي
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 12:38:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين يدعو كافة أطراف الأزمة الإيرانية لضبط النفس
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 12:38:15 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:10 | 2026-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:07 | 2026-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:01 | 2026-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:58 | 2026-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:10 | 2026-03-22
Lebanon24
06:07 | 2026-03-22
Lebanon24
06:01 | 2026-03-22
Lebanon24
06:00 | 2026-03-22
Lebanon24
05:58 | 2026-03-22
Lebanon24
05:54 | 2026-03-22
