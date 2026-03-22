الإعلام في زمن الحرب: دعوة حزبية لضبط الرواية

يتصاعد داخل أحد الأحزاب البارزة في اعتراض على الأداء الإعلامي المحيط به، مع تضخّم حضور محللين وإعلاميين يقدّمون سرديات مرتفعة السقف لا تعكس الوقائع بدقّة. وقد برز هذا الاعتراض منذ اندلاع العدوان قبل نحو عامين، حين تحوّلت هذه الإطلالات إلى عامل مؤثر في تشكيل مزاج الشعبية.



ومع مرور الوقت، أدّت المبالغة وتضخيم الصورة إلى اتساع بين الخطاب الإعلامي والمعطيات الفعلية، ما انعكس سلباً على مستوى الثقة. وفي هذا السياق، تتزايد الدعوات داخل الحزب لضبط المشهد الإعلامي، خصوصاً في ما يتصل بالضيوف الذين تتعامل معهم المنصات على أنهم قريبون من توجهاته.



وبالتوازي مع هذه الملاحظات، تداولت بعض الشخصيات طرح إصدار بيان يضع المنصات والمحطات الإعلامية أمام مسؤولياتها، ويؤكد أن استضافة أي ضيف أو محلل لا تعني تلقائياً أن ما يقدّمه يستند إلى معطيات دقيقة. ولا يزال هذا الطرح قيد من دون حسم نهائي.



ويأتي ذلك في ظل تصاعد الانتقادات لأداء بعض المنصات التي باتت تركّز على جذب التفاعل والمشاهدات، في وقت يجري التعامل فيه مع الإعلام كأداة مؤثرة في مسار المواجهة وما يرافقها من تداعيات.

