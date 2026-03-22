تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

مرحلة الضغط على بري بدأت؟

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
22-03-2026 | 05:00
A-
A+
مرحلة الضغط على بري بدأت؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شهد المسار السياسي في لبنان في الايام الأخيرة تحولات توحي بأن البلاد مقبلة على مرحلة أكثر حساسية وتعقيدًا. فالمناخ العام لم يعد يقتصر على إدارة تداعيات المواجهة العسكرية أو احتواء آثارها، بل بدأ يتجه نحو ترتيبات سياسية يُراد لها أن تفتح الباب أمام مسارات تفاوضية غير مسبوقة.

وفي قلب هذه التطورات، يبرز الحديث المتزايد عن ضغوط تُمارس على رئيس مجلس النواب نبيه بري، في محاولة لدفعه إلى تأمين غطاء سياسي لأي توجه رسمي نحو مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.

المشهد الداخلي، وفق ما يظهر حتى الآن، لا يوفر الأدوات الكافية لممارسة ضغط فعلي على بري. فالرجل يستند إلى موقع سياسي راسخ، وإلى شبكة علاقات داخلية وخارجية تمنحه هامشًا واسعًا للمناورة. كما أن حالة الجبهة، أسهمت في تعزيز موقعه، خصوصًا مع تمكن حزب الله من فرض نوع من التوازن العسكري المقبول مع إسرائيل.

هذا التوازن، حتى لو كان هشًا، أعطى انطباعًا بأن أي محاولة للضغط من الداخل ستصطدم بجدار سياسي وشعبي يصعب تجاوزه.

من هنا، تبدو فرضية الضغط الخارجي الأكثر واقعية في المرحلة المقبلة. فالعواصم المؤثرة، وعلى رأسها واشنطن، قد تجد نفسها أمام خيار استخدام أدوات ضغط سياسية ودبلوماسية لدفع الأمور في الاتجاه الذي تراه مناسبًا. الولايات المتحدة، التي تشارك في تطورات المنطقة، تدرك أن أي تسوية مستقبلية في الشرق الأوسط لن تكتمل من دون معالجة الملفات المتشابكة بين الساحات المختلفة، ومن بينها الساحة اللبنانية.

في هذا السياق، يتعزز الاعتقاد لدى دوائر القرار الأميركية بأن التفاوض مع إيران سيصبح مسارًا شبه حتمي في مرحلة لاحقة، سواء بشكل مباشر أو عبر قنوات غير معلنة. وبناءً على هذا التصور، يبدو أن العمل جارٍ على ترتيب أوراق المنطقة مسبقًا، بحيث تتحول كل ساحة إلى عنصر قابل للاستخدام على طاولة التفاوض. لبنان، بحكم موقعه وتعقيداته الداخلية، يشكل إحدى أبرز هذه الأوراق، خصوصًا أن أي إنجاز سياسي فيه قد يتحول إلى ورقة ضغط أو عنصر مساومة في مفاوضات أوسع.

من هذا المنطلق، تبرز الحاجة لدى بعض الأطراف الدولية إلى تحقيق اختراق سياسي واضح في لبنان قبل الدخول في أي تسويات إقليمية شاملة. فالسلطة اللبنانية، كما تشير المعطيات الحالية، لا تبدو مستعدة للذهاب نحو مفاوضات مباشرة مع إسرائيل من دون غطاء شيعي واضح، لما يحمله ذلك من تداعيات داخلية خطيرة قد تهدد التوازنات القائمة. لذلك، يصبح الضغط على بري تحديدًا جزءًا من معادلة أوسع، هدفها تأمين هذا الغطاء أو على الأقل تحييد الاعتراض عليه.
 
المصدر: خاص لبنان24
لبنان

خاص

مقالات لبنان24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الولايات المتحدة

الشرق الأوسط

اللبنانية

نبيه بري

حزب الله

إسرائيل

واشنطن

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24