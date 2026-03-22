تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

باسيل في عشاء للنازحين في البترون: لبنان لبنانكم وعلينا منع التحريض الطائفي

Lebanon 24
22-03-2026 | 04:38
A-
A+
باسيل في عشاء للنازحين في البترون: لبنان لبنانكم وعلينا منع التحريض الطائفي
باسيل في عشاء للنازحين في البترون: لبنان لبنانكم وعلينا منع التحريض الطائفي
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إننا "نريدُ في العام المقبل أن نحيي العيد ونحنُ في أرضنا شامخين وثابتين، وأن نعود إلى بيوتنا وأرضنا"، وأضاف: "لبنان هو لبناننا وهذا الوطن وطننا، وسنقاتل من أجل الحفاظ عليه".
وفي كلمة ألقاها خلال عشاء أقامه للنازحين في البترون، قال باسيل: "في كل مكان في لبنان يجب أن تشعروا أنّكم في بيتكم، وهذا واجبنا تجاه بعضنا كلبنانيين، ومهما اختلفنا في السياسة، أنتم في النهاية لبنانيون، وتعيشون لبنانيتكم وتثبتونها بتضحيتكم بأرواحكم وأرزاقكم وأعمالكم، لتحافظوا على أرضكم، ولا نستطيع إلا أن نكون إلى جانبكم".

وأكد أن "مسؤولية الدولة والحكومة أن تؤمّنا عودتكم، وأن توفّرا الإقامة المؤقتة على أن تكون كريمة، وأن تعيشوا فيها بأمان"، وأضاف: "كذلك، عليكم مسؤولية أن تنشروا الأمان، وألّا تسمحوا لأيّ أحد باتخاذ وجودكم ذريعة للقول إنه قد يشكل خطراً، سواء بتصرفكم أو أدائكم أو كلامكم".


وأكمل: "هناك من يفتّش عن الذرائع، وهناك أجهزة خارجية وأيادٍ داخلية ستسعى إلى إحداث الفتنة، وهنا لا يمكن أن نرد على الكلام الفتنوي إلا بكلام وطني".


وأشار باسيل إلى أن "التحريض الطائفي يسير على قدم وساق"، لافتاً إلى أنّ "عليكم مسؤولية كما علينا مسؤولية أن نمنعه"، وأضاف: "المعادلة بسيطة: لبنان لبنانكم، والأرض أرضكم، وأينما كنتم تكون منازلكم، وقلوبنا ومنازلنا مفتوحة لكم، وستعودون إلى منازلكم. لذلك، فإن مسؤولية الدولة أن تؤمّن لكم الإقامة المشرفة والعودة المشرفة".


وشدّد على أنه "يجب على الدولة ألّا تقوم بإنشاءات حيثما تكونون موجودين، لأن أي إنشاء يشكّل رسالة سلبية بأنكم ستبقون خارج أرضكم، فيما الرسالة الإيجابية هي أنكم تريدون العودة إلى بيوتكم وأرضكم، وأن أي إقامة هنا هي إقامة مؤقتة"، مُضيفاً: "يجب ألّا تقبلوا بغير ذلك، ولا نحن ولا الدولة يجب أن نقبل بغيره".


ولفت إلى أن "الاستضافة هي واجبنا تجاه بعضنا كلبنانيين، كما هي مسؤوليتكم تجاه الناس الذين استقبلوكم، والفتنة يجب أن نقضي عليها، والخلاف السياسي نحلّه كسياسيين بين بعضنا، ولا دخل للناس فيه".


وأكد أنه "لا يمكن أن نحمّل الناس أكثر من أنهم أُجبروا على مغادرة منازلهم وتحمّلوا ويلات الحروب ودفعوا أثمانها، فضلاً عن مشقة العيش خارج منازلهم".


وقال: "عندما يُقصف منزل في الجنوب أو في الضاحية، فهذه منازلنا التي تُقصف"، مضيفًا: "من يفرح أو يطالب بإطالة أمد الحرب وعدم وقف إطلاق النار لا يدرك واجباته تجاه المواطنين".


وختم باسيل بالتأكيد أنَّ "هذا بلد الـ10452 كلم مربع ومن أي دين أو مذهب كنا، علينا أن نحافظ على وطننا بالـ10452 كلم مربع".
 
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون بعد اجتماع أمني في بعبدا: لنبذ التفرقة والتحريض الطائفي والفتنة
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 12:38:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: نتعرض لهجمات إرهابية ومحاولات اغتيال لموظفين وعلينا منع ذلك
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 12:38:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الرياشي من عشاء كشافة الحرية: أنتم الزمن الآتي لمجد لبنان
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 12:38:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون دعا إلى أن يكون الخطاب السياسي في البلد وطنيًّا يركز على الوحدة والتضامن ونبذ التفرقة والتحريض الطائفي
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 12:38:54 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

النائب جبران باسيل

التيار الوطني

البترون

غير ذلك

الطائف

التيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:10 | 2026-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:07 | 2026-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:01 | 2026-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:58 | 2026-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:10 | 2026-03-22
Lebanon24
06:07 | 2026-03-22
Lebanon24
06:01 | 2026-03-22
Lebanon24
06:00 | 2026-03-22
Lebanon24
05:58 | 2026-03-22
Lebanon24
05:54 | 2026-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24