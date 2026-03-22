تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
11
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
باسيل في عشاء للنازحين في البترون: لبنان لبنانكم وعلينا منع التحريض الطائفي
Lebanon 24
22-03-2026
|
04:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال رئيس "
التيار الوطني الحر
"
النائب جبران باسيل
إننا "نريدُ في العام المقبل أن نحيي العيد ونحنُ في أرضنا شامخين وثابتين، وأن نعود إلى بيوتنا وأرضنا"، وأضاف: "
لبنان
هو لبناننا وهذا الوطن وطننا، وسنقاتل من أجل الحفاظ عليه".
وفي كلمة ألقاها خلال عشاء أقامه للنازحين في
البترون
، قال
باسيل
: "
في كل مكان في لبنان يجب أن تشعروا أنّكم في بيتكم، وهذا واجبنا تجاه بعضنا كلبنانيين، ومهما اختلفنا في السياسة، أنتم في النهاية لبنانيون، وتعيشون لبنانيتكم وتثبتونها بتضحيتكم بأرواحكم وأرزاقكم وأعمالكم، لتحافظوا على أرضكم، ولا نستطيع إلا أن نكون إلى جانبكم".
وأكد أن "مسؤولية الدولة والحكومة أن تؤمّنا عودتكم، وأن توفّرا الإقامة المؤقتة على أن تكون كريمة، وأن تعيشوا فيها بأمان"، وأضاف: "كذلك، عليكم مسؤولية أن تنشروا الأمان، وألّا تسمحوا لأيّ أحد باتخاذ وجودكم ذريعة للقول إنه قد يشكل خطراً، سواء بتصرفكم أو أدائكم أو كلامكم".
وأكمل: "هناك من يفتّش عن الذرائع، وهناك أجهزة خارجية وأيادٍ داخلية ستسعى إلى إحداث الفتنة، وهنا لا يمكن أن نرد على الكلام الفتنوي إلا بكلام وطني".
وأشار باسيل إلى أن "التحريض الطائفي يسير على قدم وساق"، لافتاً إلى أنّ "عليكم مسؤولية كما علينا مسؤولية أن نمنعه"، وأضاف: "المعادلة بسيطة: لبنان لبنانكم، والأرض أرضكم، وأينما كنتم تكون منازلكم، وقلوبنا ومنازلنا مفتوحة لكم، وستعودون إلى منازلكم. لذلك، فإن مسؤولية الدولة أن تؤمّن لكم الإقامة المشرفة والعودة المشرفة".
وشدّد على أنه "يجب على الدولة ألّا تقوم بإنشاءات حيثما تكونون موجودين، لأن أي إنشاء يشكّل رسالة سلبية بأنكم ستبقون خارج أرضكم، فيما الرسالة الإيجابية هي أنكم تريدون العودة إلى بيوتكم وأرضكم، وأن أي إقامة هنا هي إقامة مؤقتة"، مُضيفاً: "يجب ألّا تقبلوا بغير ذلك، ولا نحن ولا الدولة يجب أن نقبل بغيره".
ولفت إلى أن "الاستضافة هي واجبنا تجاه بعضنا كلبنانيين، كما هي مسؤوليتكم تجاه الناس الذين استقبلوكم، والفتنة يجب أن نقضي عليها، والخلاف السياسي نحلّه كسياسيين بين بعضنا، ولا دخل للناس فيه".
وأكد أنه "لا يمكن أن نحمّل الناس أكثر من أنهم أُجبروا على مغادرة منازلهم وتحمّلوا ويلات الحروب ودفعوا أثمانها، فضلاً عن مشقة العيش خارج منازلهم".
وقال: "عندما يُقصف منزل في الجنوب أو في الضاحية، فهذه منازلنا التي تُقصف"، مضيفًا: "من يفرح أو يطالب بإطالة أمد الحرب وعدم وقف إطلاق النار لا يدرك واجباته تجاه المواطنين".
وختم باسيل بالتأكيد أنَّ "هذا بلد الـ10452 كلم مربع ومن أي دين أو مذهب كنا، علينا أن نحافظ على وطننا بالـ10452 كلم مربع".
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون بعد اجتماع أمني في بعبدا: لنبذ التفرقة والتحريض الطائفي والفتنة
Lebanon 24
الرئيس عون بعد اجتماع أمني في بعبدا: لنبذ التفرقة والتحريض الطائفي والفتنة
22/03/2026 12:38:54
22/03/2026 12:38:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين: نتعرض لهجمات إرهابية ومحاولات اغتيال لموظفين وعلينا منع ذلك
Lebanon 24
بوتين: نتعرض لهجمات إرهابية ومحاولات اغتيال لموظفين وعلينا منع ذلك
22/03/2026 12:38:54
22/03/2026 12:38:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الرياشي من عشاء كشافة الحرية: أنتم الزمن الآتي لمجد لبنان
Lebanon 24
الرياشي من عشاء كشافة الحرية: أنتم الزمن الآتي لمجد لبنان
22/03/2026 12:38:54
22/03/2026 12:38:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون دعا إلى أن يكون الخطاب السياسي في البلد وطنيًّا يركز على الوحدة والتضامن ونبذ التفرقة والتحريض الطائفي
Lebanon 24
الرئيس عون دعا إلى أن يكون الخطاب السياسي في البلد وطنيًّا يركز على الوحدة والتضامن ونبذ التفرقة والتحريض الطائفي
22/03/2026 12:38:54
22/03/2026 12:38:54
Lebanon 24
Lebanon 24
التيار الوطني الحر
النائب جبران باسيل
التيار الوطني
البترون
غير ذلك
الطائف
التيار
تابع
قد يعجبك أيضاً
الجنوب تحت النار.. غارات إسرائيلية من مشغرة إلى الناقورة وتصعيد متبادل مع "حزب الله"
Lebanon 24
الجنوب تحت النار.. غارات إسرائيلية من مشغرة إلى الناقورة وتصعيد متبادل مع "حزب الله"
06:10 | 2026-03-22
22/03/2026 06:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جشي يتفقد الدفاع المدني في الهيئة الصحية - صور: استهدافها يكشف إفلاس العدو
Lebanon 24
جشي يتفقد الدفاع المدني في الهيئة الصحية - صور: استهدافها يكشف إفلاس العدو
06:07 | 2026-03-22
22/03/2026 06:07:30
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد المسيح عن مقارنة السيد المسيح بـ"جنكيز خان": محاولة بائسة لتبرير القوة الغاشمة
Lebanon 24
عبد المسيح عن مقارنة السيد المسيح بـ"جنكيز خان": محاولة بائسة لتبرير القوة الغاشمة
06:01 | 2026-03-22
22/03/2026 06:01:36
Lebanon 24
Lebanon 24
خسائر الشركات في لبنان.. الاستمرارية غير مضمونة
Lebanon 24
خسائر الشركات في لبنان.. الاستمرارية غير مضمونة
06:00 | 2026-03-22
22/03/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الخيام تحت الغطاء الناري
Lebanon 24
الخيام تحت الغطاء الناري
05:58 | 2026-03-22
22/03/2026 05:58:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
لبنان تحت تأثير العاصفة: أمطار غزيرة وثلوج ومنخفض جويّ جديد في هذا التاريخ
Lebanon 24
لبنان تحت تأثير العاصفة: أمطار غزيرة وثلوج ومنخفض جويّ جديد في هذا التاريخ
07:13 | 2026-03-21
21/03/2026 07:13:11
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر كلام إسرائيلي عن لبنان.. ماذا قالت قناة في تل أبيب؟
Lebanon 24
آخر كلام إسرائيلي عن لبنان.. ماذا قالت قناة في تل أبيب؟
14:58 | 2026-03-21
21/03/2026 02:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
حالة وفاة... إليكم ما شهدته طائرة بعد ساعة من إقلاعها
Lebanon 24
حالة وفاة... إليكم ما شهدته طائرة بعد ساعة من إقلاعها
07:45 | 2026-03-21
21/03/2026 07:45:22
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة "نووية" قرب لبنان
Lebanon 24
رسالة "نووية" قرب لبنان
14:16 | 2026-03-21
21/03/2026 02:16:39
Lebanon 24
Lebanon 24
اختطاف والدة إعلامية أميركية.. ونداء عاجل ومؤثر
Lebanon 24
اختطاف والدة إعلامية أميركية.. ونداء عاجل ومؤثر
01:32 | 2026-03-22
22/03/2026 01:32:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:10 | 2026-03-22
الجنوب تحت النار.. غارات إسرائيلية من مشغرة إلى الناقورة وتصعيد متبادل مع "حزب الله"
06:07 | 2026-03-22
جشي يتفقد الدفاع المدني في الهيئة الصحية - صور: استهدافها يكشف إفلاس العدو
06:01 | 2026-03-22
عبد المسيح عن مقارنة السيد المسيح بـ"جنكيز خان": محاولة بائسة لتبرير القوة الغاشمة
06:00 | 2026-03-22
خسائر الشركات في لبنان.. الاستمرارية غير مضمونة
05:58 | 2026-03-22
الخيام تحت الغطاء الناري
05:54 | 2026-03-22
إسرائيل تعلن استهداف مسؤول التمويل التابع لحماس في لبنان
فيديو
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
01:56 | 2026-03-22
22/03/2026 12:38:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
22/03/2026 12:38:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
04:34 | 2026-03-19
22/03/2026 12:38:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24