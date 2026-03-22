باسيل في عشاء للنازحين في البترون: لبنان لبنانكم وعلينا منع التحريض الطائفي

قال رئيس " " إننا "نريدُ في العام المقبل أن نحيي العيد ونحنُ في أرضنا شامخين وثابتين، وأن نعود إلى بيوتنا وأرضنا"، وأضاف: " هو لبناننا وهذا الوطن وطننا، وسنقاتل من أجل الحفاظ عليه".

وفي كلمة ألقاها خلال عشاء أقامه للنازحين في ، قال : " في كل مكان في لبنان يجب أن تشعروا أنّكم في بيتكم، وهذا واجبنا تجاه بعضنا كلبنانيين، ومهما اختلفنا في السياسة، أنتم في النهاية لبنانيون، وتعيشون لبنانيتكم وتثبتونها بتضحيتكم بأرواحكم وأرزاقكم وأعمالكم، لتحافظوا على أرضكم، ولا نستطيع إلا أن نكون إلى جانبكم".



وأكد أن "مسؤولية الدولة والحكومة أن تؤمّنا عودتكم، وأن توفّرا الإقامة المؤقتة على أن تكون كريمة، وأن تعيشوا فيها بأمان"، وأضاف: "كذلك، عليكم مسؤولية أن تنشروا الأمان، وألّا تسمحوا لأيّ أحد باتخاذ وجودكم ذريعة للقول إنه قد يشكل خطراً، سواء بتصرفكم أو أدائكم أو كلامكم".





وأكمل: "هناك من يفتّش عن الذرائع، وهناك أجهزة خارجية وأيادٍ داخلية ستسعى إلى إحداث الفتنة، وهنا لا يمكن أن نرد على الكلام الفتنوي إلا بكلام وطني".





وأشار باسيل إلى أن "التحريض الطائفي يسير على قدم وساق"، لافتاً إلى أنّ "عليكم مسؤولية كما علينا مسؤولية أن نمنعه"، وأضاف: "المعادلة بسيطة: لبنان لبنانكم، والأرض أرضكم، وأينما كنتم تكون منازلكم، وقلوبنا ومنازلنا مفتوحة لكم، وستعودون إلى منازلكم. لذلك، فإن مسؤولية الدولة أن تؤمّن لكم الإقامة المشرفة والعودة المشرفة".





وشدّد على أنه "يجب على الدولة ألّا تقوم بإنشاءات حيثما تكونون موجودين، لأن أي إنشاء يشكّل رسالة سلبية بأنكم ستبقون خارج أرضكم، فيما الرسالة الإيجابية هي أنكم تريدون العودة إلى بيوتكم وأرضكم، وأن أي إقامة هنا هي إقامة مؤقتة"، مُضيفاً: "يجب ألّا تقبلوا بغير ذلك، ولا نحن ولا الدولة يجب أن نقبل بغيره".





ولفت إلى أن "الاستضافة هي واجبنا تجاه بعضنا كلبنانيين، كما هي مسؤوليتكم تجاه الناس الذين استقبلوكم، والفتنة يجب أن نقضي عليها، والخلاف السياسي نحلّه كسياسيين بين بعضنا، ولا دخل للناس فيه".





وأكد أنه "لا يمكن أن نحمّل الناس أكثر من أنهم أُجبروا على مغادرة منازلهم وتحمّلوا ويلات الحروب ودفعوا أثمانها، فضلاً عن مشقة العيش خارج منازلهم".





وقال: "عندما يُقصف منزل في الجنوب أو في الضاحية، فهذه منازلنا التي تُقصف"، مضيفًا: "من يفرح أو يطالب بإطالة أمد الحرب وعدم وقف إطلاق النار لا يدرك واجباته تجاه المواطنين".





وختم باسيل بالتأكيد أنَّ "هذا بلد الـ10452 كلم مربع ومن أي دين أو مذهب كنا، علينا أن نحافظ على وطننا بالـ10452 كلم مربع".