بالصواريخ والمسيرات.. ماذا استهدف "الحزب" اليوم؟

أعلن " "، اليوم الأحد، تنفيذ سلسلة عمليات ضد أهداف وتجمعاتٍ إسرائيلية.



وقال "الحزب" إنه استهدف بالمسيرات الانقضاضية تجمعاً لجنود الجيش في موقع حانيتا مقابل بلدة الحدودية، كما قصف أيضاً تجمعاً لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة أفيفيم.



أيضاً، تحدث "الحزب" عن استهدافه ثكنتي أفيفيم وراموت نفتالي بسربٍ من المسيرات الانقضاضية.



كذلك، قال "الحزب" إنه استهدف بصليات صاروخية مستوطنة ديشون، كما قصف أيضاً موقع رأس وتجمعاً للجنود الإسرائيليين في مستوطنة مسكاف عام بالإضافة إلى تجمع آخر في مشروع .