إسرائيل ستستهدف جسر القاسمية

كتب المتحدث باسم الجيش على منصة "أكس" "نظرًا لأنشطة " " ونقل عناصر إلى برعاية السكان المدنيين يضطر الجيش الإسرائيلي إلى قيام باستهداف واسع ودقيق لأنشطة حزب الله".وتابع: "بناءً على ذلك، ولمنع نقل تعزيزات ووسائل قتالية ينوي الجيش الإسرائيلي مهاجمة جسر - جسر الأوتوستراد الساحلي."وختم: "حرصًا على سلامتكم يجب عليكم مواصلة الانتقال إلى منطقة شمال والامتناع عن أي تحرك جنوباً الذي قد يعرض حياتكم للخطر".