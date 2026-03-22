ستصبح كـبيت حانون.. قرار إسرائيلي بتدمير القرى الحدودية والجسور

لبنان
ستصبح كـ"بيت حانون".. قرار إسرائيلي بتدمير القرى الحدودية والجسور
Lebanon 24
22-03-2026
|
05:37
صعّد
وزير الدفاع
الإسرائيلي
لهجته تجاه
جنوب لبنان
، معلناً إصدار أوامر مباشرة للجيش باستهداف جميع الجسور المقامة فوق
نهر الليطاني
بشكل فوري.
وقال إنّه، بالتنسيق مع
بنيامين نتنياهو
، أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بقصف كل الجسور على نهر
الليطاني
في جنوب
لبنان
، في خطوة تعكس اتجاهاً واضحاً نحو توسيع دائرة الاستهداف للبنى التحتية.
وأضاف
كاتس
أنّ التعليمات شملت أيضاً تسريع هدم منازل اللبنانيين في ما وصفها بـ"قرى الخطوط الأمامية"، مبرراً ذلك بالسعي إلى "إنهاء التهديدات" ضد
إسرائيل
.
وكانت القوات
الإسرائيلية
استهدفت خلال الفترة الماضية جسور طيرفلسية والزرارية والقاسمية على نهر الليطاني، من أجل منع
حزب الله
من التحرك ونقل العتاد بين المناطق في الجنوب، وفق قولها.
وزير الدفاع الإسرائيلي: قرار بتدمير المنازل بقرى التماس جنوب لبنان كما فعلنا في بيت حانون بغزة
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير "مستودع أسلحة" قرب قرية بيت جن في جنوب سوريا
المطران تابت يطلب تخصيص "لمّة الصواني" لدعم "أهلنا في القرى الحدودية"
الجيش الإسرائيلي: قتلنا قائد كتيبة بيت حانون التابعة لحركة حماس في قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي مستمر.. قصف وغارات وشهداء وجرحى
الدفاع المدني تلقى تهديدا إسرائيليا متكررا بقصف جسر القاسمية
حزب الله يعلن استهداف تجمعات للجيش الاسرائيلي في هذه المناطق
الرابطة المارونية: نخشى ان يتحول مركز إيواء في الكرنتينا إلى قنبلة موقوتة
قبلان: الدولة معنية بملاقاة المقاومة والشعب والجيش بهذه الملحمة
وهل تحتاج ابنة بشير الجميل إلى من يدافع عن مواقفها؟
آخر كلام إسرائيلي عن لبنان.. ماذا قالت قناة في تل أبيب؟
رسالة "نووية" قرب لبنان
اختطاف والدة إعلامية أميركية.. ونداء عاجل ومؤثر
صديقه نعاه... الموت يُغيّب أحد أبرز الفنانين العرب (صورة)
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
