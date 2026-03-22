إسرائيل تعلن استهداف مسؤول التمويل التابع لحماس في لبنان

أعلن الجيش أنّه وجهاز "قضيا على مسؤول بارز في منظومة التمويل التابعة لحماس في ".وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "أكس": "في وقت سابق من هذا الأسبوع هاجم الجيش الإسرائيلي في لبنان بتوجيه من جهاز الشاباك وقضى على المدعو ديب، وهو مسؤول بارز في منظومة التمويل التابعة لمنظمة وكان يعمل على تمويل النشاطات العسكرية للمنظمة في لبنان".وأضاف: "في إطار مهامه كان ديب مسؤولًا عن تحويل الأموال إلى مختلف أقسام منظمة حماس في والسامرة ولبنان ودول أخرى. كما كان مسؤولًا عن تجنيد عناصر وتوجيه نشاطات انطلاقًا من ولبنان. تأتي عملية عليه ضمن سلسلة من الضربات التي استهدفت مصادر تمويل المنظمات منذ بداية عملية زئير ".وختم: "سنواصل وجهاز الشاباك العمل بقوة ضد المنظمات في لبنان ولن نسمح بالمساس بمواطني ".