Najib Mikati
لبنان

بهاء الحريري: إعادة تنظيم "حزب الله" بإشراف الحرس الثوري الإيراني منذ 2024 تؤكد تحذيراتنا السابقة

Lebanon 24
22-03-2026 | 06:24
بهاء الحريري: إعادة تنظيم حزب الله بإشراف الحرس الثوري الإيراني منذ 2024 تؤكد تحذيراتنا السابقة
بهاء الحريري: إعادة تنظيم حزب الله بإشراف الحرس الثوري الإيراني منذ 2024 تؤكد تحذيراتنا السابقة
كتب بهاء رفيق الحريري عبر حسابه على موقع "اكس": "‏ما كشفه تقرير رويترز بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢١ عن إعادة هيكلة وتنظيم وتدريب حزب الله بإشراف ومشاركة ضباط من الحرس الثوري الإيراني منذ ٢٠٢٤، ليس وليد لحظة، بل هو تتويج لمسار كنا نفضحه ونحذر منه منذ أكثر من سنة ونصف، إن المنظومة الحاكمة لم تحمِ الدولة بل حمت السلاح غير الشرعي، ولم تدّعِ السلم الأهلي إلا لتغطية شراكة فعلية مع مشروع يضع قرار الحرب والسلم خارج الدولة، ولم تكتفِ بحماية هذا المشروع، بل تحالفت معه وتعاونت لتأمين غطائه السياسي".

وتابع: "إن كانت هذه المنظومة تجهل حجم الانخراط المباشر للحرس الثوري في قرار الحرب والسلم على أراضيها، فتلك مصيبة تُفقد الدولة معناها. وإن كانت تعلم وتوافق وتساند، فالمصيبة أعظم: إنها شراكة في تفكيك الوطن تحت عنوان وهمي. ‏موقفي الثابت والنهائي اليوم أوضح من أي وقت مضى: لا إصلاح مع هذه المنظومة، لا دولة مع بقائها، لا مستقبل مع استمرارها في مواقع القرار. إبعادها فوراً لم يعد خياراً، بل ضرورة وطنية جامعة لإعادة لبنان إلى مساره الطبيعي في محيطه العربي والعالم، قبل فوات الأوان".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
استخبارات الحرس الثوري الإيراني: اعتقال 178 عميلا للعدو الأميركي الاسرائيلي منذ بداية الحرب
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 21:57:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: دمرنا 114 مسيرة للعدو منذ بدء الحرب
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 21:57:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: أسقطنا 26 مسيّرة للعدو منذ بدء الحرب وسيطرنا على مسيرة واحدة سليمة ومسلحة
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 21:57:07 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو يصف مجتبى خامنئي بـ"دمية للحرس الثوري الإيراني" ويوجه تحذيرا للحكومة اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 21:57:07 Lebanon 24 Lebanon 24

