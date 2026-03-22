صادق: بيروت تتحوّل إلى مربّعات أمنيّة

كتب النائب عبر صفحته على منصة "اكس": " تتحوّل إلى مربّعات أمنيّة، مناطق بلا كاميرات، مسؤولون يتّخذون المدنيين دروعًا بشريّة، ومقاتلون ينتشرون في عدّة مناطق من دون سلاح ظاهر، فيما السلاح موجود بكثرة. عرضتُ هذا الموضوع على الرؤساء الثلاثة، وطالبتُ بخطّة أمنيّة فوريّة لبيروت، لحماية وأهل بيروت على حد سواء، وهذا هو الحدّ الأدنى المطلوب، لكن دون أيّ تجاوب حتى اليوم. بيروت على كفّ ، وإذا لم تُسارع القوى والأجهزة الأمنيّة فورًا إلى الانتشار فيها، فإنّ الوقوع في المحظور سيكون مسألة وقت لا أكثر. وسيتحمّل مسؤوليّة ذلك كلّ من قصّر وتأخّر في معالجة هذا الواقع المتأزّم".