بعد تهديده بقصف جسر القاسمية.. منشور جديد من أدرعي!

كتب المتحدث اسم الجيش الاسرائيلي عبر حسابه على منصة "إكس": "متابعة لإنذاراتنا انتبهوا ايها اللبنانيون: بناء على أنشطة ولمنع نقل تعزيزات ووسائل قتالية ينوي جيش الدفاع مهاجمة جسر القسامية - جسر الأوتوستراد الساحلي".



تابع: "حرصًا على سلامتكم يجب عليكم مواصلة الانتقال إلى منطقة شمال والامتناع عن أي تحرك جنوبا الذي قد يعرض حياتكم للخطر".

Advertisement