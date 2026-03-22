اجتماع لسلام ومعنيين لبحث التطورات الأمنية

عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعًا، حضره كلّ من وزير الدفاع ميشال منسى، وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، ورئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي، ومدير العمليات في الجيش العميد جورج رزق الله.
واطّلع رئيس مجلس الوزراء منهم على التطورات في الجنوب، وما يرافقها من نزوح وتحديات أمنية في مختلف المناطق اللبنانية.
وشدّد الرئيس سلام على ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية في مختلف المناطق، لا سيما في العاصمة بيروت، حفاظًا على أمن المواطنين وممتلكاتهم.