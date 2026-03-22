اجتماع لسلام ومعنيين لبحث التطورات الأمنية

عقد نواف سلام اجتماعًا، حضره كلّ من ميشال منسى، والبلديات أحمد ، لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد ، ورئيس العميد محمود قبرصلي، ومدير العمليات في الجيش العميد رزق الله.

واطّلع رئيس منهم على التطورات في الجنوب، وما يرافقها من نزوح وتحديات أمنية في مختلف المناطق .

وشدّد الرئيس سلام على ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية في مختلف المناطق، لا سيما في العاصمة ، حفاظًا على أمن المواطنين وممتلكاتهم.