لسكان بلدة القليعة.. إليكم هذا البيان من البلدية

صدر عن بلدية البيان الآتي: "في ظلّ الأحداث الراهنة وما تفرضه من إجراءات احترازية مشددة، يُمنع منعًا باتًا القيام بأي أعمال تصوير للأحداث من داخل البلدة، سواء من قبل الأفراد أو الجهات الصحافية، وذلك حفاظًا على السلامة العامة".



تابع: "نرجو من جميع الأهالي الكرام، في حال رصد أي شخص يقوم بالتصوير، المبادرة فورًا إلى إبلاغ الجهات المعنية في البلدية. إن الالتزام بهذه التعليمات يُسهم في حماية الجميع وتعزيز الأمن والاستقرار. : +961 81 411 053".

