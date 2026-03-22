الموت يغيب صونيا فرنجيه الراسي… ابنة الرئيس الراحل سليمان فرنجيه

توفيت اليوم الأحد الواقع في 22 آذار 2026، صونيا سليمان قبلان بيك ، ابنة الرئيس السابق الراحل ، وأرملة الراحل الوزير والنائب الدكتور عبدالله .

سيُحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الاثنين 23 الجاري في – الشيخ طابا، ، ثم توارى الثرى في مدفن العائلة.

تقبل التعازي يومي الاثنين والثلاثاء 23 و24 الجاري في منزل العائلة الكائن في الشيخ طابا (عكار)، ويومي الأربعاء والخميس 25 و26 الجاري في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مار نيقولا)، ، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.

" " يتقدم بأحر التعازي لعائلة الفقيدة.