مرقص: مناشدة محلية ودولية لحماية الصحافيين

في ضوء الاعتداءات الاسرائيلية، لاسيما على الجنوب، والتي بلغتْ ذروتها اليوم، دعا وزير الاعلام المحامي د. الاعلاميين الذين يقومون بتغطية هذه الاعتداءات ميدانياً، الى توخي أعلى درجات الحيطة والحذر في تغطياتهم وتنقلاتهم، واتباع وسائل الحماية القصوى، كما دعا المؤسسات الاعلامية الى توفير ظروف العمل الآمن والسليم لهم في خضّم اعتداءاتٍ لا تستثني أحدا، ومراجعة لتذليل أي صعوبات قد تقف بوجه مساعيهم هذه.

وبعدما أجرى عدداً من الاتصالات الأمنية، ذّكر الوزير بمناشدته المؤتمن على حماية الصحافيين، اذ إن استهدافهم لأي سبب كان وتحت أي ذريعة كانت يُعّد خرقاً فاضحاً لإتفاقيات الأربع لعام ١٩٤٩ وبروتوكولاتها الإضافية لعام ١٩٧٧ وسائر قواعد التي من المفترض أنها اصبحت قواعد عرفية ملزمة للبشرية جمعاء، وهو الأمر الذي يقوم بتوثيقه إلى عبر القنوات الرسمية.