انقطاع الكهرباء في الخرايب بعد استهداف جسر برج رحال – القاسمية

أعلنت بلدية أن المُعادية التي استهدفت جسر برج رحال- القاسميّة تسبِّبت بإنقطاع وتضرُّر شبكات وكوابل الكهربائي وخط التغذية الواصل إلى البلدة، ممَّا أدّى الى إنقطاع التيّار الكهربائي.



وستباشر الجهات المختصة في والشركات المتعاقدة معها العمل على إصلاح الأعطال، إبتداءً من صباح غدٍ الإثنين، بمواكبة ومتابعة من بلدية الخرايب، تمهيداً لإعادة التيار إلى البلدة.



