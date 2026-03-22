تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

السفير البابويّ من صور: البابا سيبقى إلى جانبكم حتّى يعود السلام

Lebanon 24
22-03-2026 | 13:38
A-
A+
السفير البابويّ من صور: البابا سيبقى إلى جانبكم حتّى يعود السلام
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
زار القاصد الرسولي في لبنان السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا، مدينة صور، حيث شارك في القداس الإلهي الذي ترأسه المطران جورج إسكندر في كاتدرائية مار توما الرسول للروم الملكيين الكاثوليك.
وكانت كلمة للسفير البابوي بورجيا، أكّد فيها أنه، بحضوره اليوم، أراد أن يحمل المحبة لتبقى مع الجميع في بيوتهم، شاكرًا المشاركة في هذا القداس، ومستذكرًا كلام البابا لاون الرابع عشر خلال زيارته إلى لبنان، داعيًا إلى النظر إلى الله بأمل وشجاعة، والمضي في طريق السلام، وأن نكون جميعًا بنّائين وشهودًا للسلام.
وقال: "لبنان بلد مميّز لأننا نجتمع معًا من كل الطوائف ونعيش بمحبة، وهذه هي خصوصيته وجماله. علينا أن ننظر دائمًا إلى ما يوحّدنا، كمسيحيين ومسلمين، وهو إنسانيتنا وإيماننا بالله الرحيم" .
أضاف: "علينا اليوم أن نرفع إلى الرب صرخة سلام، وألا نسير في طريق الحرب التي تأتي بالموت، بل نفتح قلوبنا للسلام. هذه هي الرسالة التي نحملها باسم البابا، ولبنان في قلبه، وهو يتابع ما يحصل فيه بدقة ويتألم لهذا الواقع" .
وختم بورجيا: "البابا قريب من كل واحد منكم، وسيبقى إلى جانبكم حتى يعود السلام."
 
الملكيين الكاثوليك

السفير البابوي

الرابع عشر

كاتدرائية

الكاثوليك

لبنان

مسيحي

المون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:36 | 2026-03-22
Lebanon24
14:30 | 2026-03-22
Lebanon24
16:00 | 2026-03-22
Lebanon24
15:29 | 2026-03-22
Lebanon24
15:24 | 2026-03-22
Lebanon24
15:09 | 2026-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24