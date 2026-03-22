لبنان
السفير البابويّ من صور: البابا سيبقى إلى جانبكم حتّى يعود السلام
Lebanon 24
22-03-2026
|
13:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار القاصد الرسولي في
لبنان
السفير البابوي
المونسنيور باولو بورجيا، مدينة صور، حيث شارك في القداس الإلهي الذي ترأسه المطران
جورج
إسكندر في
كاتدرائية
مار توما الرسول للروم
الملكيين الكاثوليك
.
وكانت كلمة للسفير البابوي بورجيا، أكّد فيها أنه، بحضوره اليوم، أراد أن يحمل المحبة لتبقى مع الجميع في بيوتهم، شاكرًا المشاركة في هذا القداس، ومستذكرًا كلام البابا لاون
الرابع عشر
خلال زيارته إلى لبنان، داعيًا إلى النظر إلى الله بأمل وشجاعة، والمضي في طريق السلام، وأن نكون جميعًا بنّائين وشهودًا للسلام.
وقال: "لبنان بلد مميّز لأننا نجتمع معًا من كل الطوائف ونعيش بمحبة، وهذه هي خصوصيته وجماله. علينا أن ننظر دائمًا إلى ما يوحّدنا، كمسيحيين ومسلمين، وهو إنسانيتنا وإيماننا بالله الرحيم" .
أضاف: "علينا اليوم أن نرفع إلى
الرب
صرخة سلام، وألا نسير في طريق الحرب التي تأتي بالموت، بل نفتح قلوبنا للسلام. هذه هي الرسالة التي نحملها باسم البابا، ولبنان في قلبه، وهو يتابع ما يحصل فيه بدقة ويتألم لهذا الواقع" .
وختم بورجيا: "البابا قريب من كل واحد منكم، وسيبقى إلى جانبكم حتى يعود السلام."
