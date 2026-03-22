لبنان
زامير: العملية ضد حزب الله في بدايتها وستستمر لضمان أمن شمال إسرائيل
Lebanon 24
22-03-2026
|
15:24
حذّر
رئيس أركان الجيش
الإسرائيلي
إيال زامير، الأحد، من أن قواته "ستكثّف عملياتها البرية المحددة" وغاراتها في
لبنان
.
وقال زامير في بيان إن "العملية ضد منظمة
حزب الله
الإرهابية لا تزال في بدايتها (...) إنها عملية طويلة الأمد ونحن مستعدون لها".
وأضاف: "نستعد الآن لتكثيف العمليات البرية المحددة والغارات، وفقا لخطة منظمة. لن نتوقف قبل إبعاد التهديد من الحدود وضمان أمن طويل الأمد لسكان شمال
إسرائيل
".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن زامير وافق، السبت، على خطط لتطوير العمليات البرية في لبنان.
وأوضح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: "
إيران
هي محور جهودنا، والجبهة الشمالية جبهة مركزية إضافية. وهما مترابطتان. إن حزب الله الإرهابي وكيل رئيسي للنظام
الإيراني
الإرهابي، وقد ارتكب خطأ فادحا عندما اختار الانضمام إلى الحملة ضد إسرائيل. هذا القرار يضر بالمنظمة الإرهابية ودولة لبنان ككل".
وأكد: "الرسالة واضحة: لا ملاذ آمن للنظام ووكلائه. أي تهديد للمدنيين في
دولة إسرائيل
سيُقابل برد حازم ودقيق وقوي".
