بلدية كوكبا تطلب من العائلات النازحة مغادرة البلدة لحمايتهم

22-03-2026 | 16:46
بلدية كوكبا تطلب من العائلات النازحة مغادرة البلدة لحمايتهم
بلدية كوكبا تطلب من العائلات النازحة مغادرة البلدة لحمايتهم photos 0
صدر بيان عن بلدية كوكبا - قضاء حاصبيا، أشار إلى أن "بلدية كوكبا كانت عام 2023 السبّاقة في قضاء حاصبيا بإستقبال الأخوة النازحين من البلدات المجاورة، وهي لهذا الأمر فتحت مركزي إيواء استقبلت فيهما العديد من العائلات واستمرّ هذا الإيواء حتى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

عند تجدّد الحرب في آذار الحالي، عادت بعض العائلات إلى المنازل التي كانت استأجرتها خلال حرب ال 2023 واستقرّت مجدداً في هذه المنازل، وكانت أبواب كوكبا مشرّعة إنسانياً لهذا النزوح المتجدّد.

تلقّينا إتصالاً من الجانب الإسرائيلي يحذّرنا من وجود العائلات النازحة تحت "طائلة المسؤولية" مما اضطرّنا، وبعد إعلام السلطات اللبنانية، من إتخاذ القرار المرّ بالطلب من هذه العائلات مغادرة البلدة حمايةً لها ولأبناء البلدة".

وختم البيان: "إنّ قرار طلب الإخلاء كان ملزماً لنا لحماية العائلات النازحة والعائلات الصامدة على حدّ سواء. حمى الله لبنان".
 
مواضيع ذات صلة
السفارة الاميركية في قطر تطلب من العاملين غير الاساسيين مغادرة البلاد مع اسرهم
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 01:04:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية الهرمل تتفقد أوضاع العائلات النازحة في القاع ورأس بعلبك
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 01:04:41 Lebanon 24 Lebanon 24
السويد تطلب من رعاياها مغادرة إيران
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 01:04:41 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع السفارة الأميركية في إيران (الافتراضية) يطلب من المواطنين الأميركيين مغادرة إيران (سكاي نيوز)
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 01:04:41 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
