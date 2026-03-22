بلدية كوكبا تطلب من العائلات النازحة مغادرة البلدة لحمايتهم

صدر بيان عن بلدية كوكبا - قضاء ، أشار إلى أن "بلدية كوكبا كانت عام 2023 السبّاقة في قضاء حاصبيا بإستقبال الأخوة من البلدات المجاورة، وهي لهذا الأمر فتحت مركزي إيواء استقبلت فيهما العديد من العائلات واستمرّ هذا الإيواء حتى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.عند تجدّد الحرب في آذار الحالي، عادت بعض العائلات إلى المنازل التي كانت استأجرتها خلال حرب ال 2023 واستقرّت مجدداً في هذه المنازل، وكانت أبواب كوكبا مشرّعة إنسانياً لهذا النزوح المتجدّد.تلقّينا إتصالاً من الجانب يحذّرنا من وجود العائلات النازحة تحت "طائلة المسؤولية" مما اضطرّنا، وبعد إعلام ، من إتخاذ القرار المرّ بالطلب من هذه العائلات مغادرة البلدة حمايةً لها ولأبناء البلدة".وختم البيان: "إنّ قرار طلب الإخلاء كان ملزماً لنا لحماية العائلات النازحة والعائلات الصامدة على حدّ سواء. حمى الله ".