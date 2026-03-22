Advertisement

مؤسسة كهرباء لبنان تنعي رئيس قسم الزبائن حسين حلال

22-03-2026 | 17:11
مؤسسة كهرباء لبنان تنعي رئيس قسم الزبائن حسين حلال
أفادت المعلومات عن استشهاد رئيس قسم الزبائن في دائرة النبطية في مؤسسة كهرباء لبنان الشاب حسين حلال في الغارة الجوية التي شنها الطيران الحربي المعادي اليوم على بلدة حبوش.

وقد نعته المؤسسة ببيان جاء فيه: "بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره، تنعي مؤسسة كهرباء لبنان إدارة و مستخدمين، الزميل المخلص

الشهيد حسين حلال، رئيس قسم الزبائن في دائرة النبطية، الذي ارتقى شهيداً إثر العدوان الغاشم، ملتحقاً بقوافل الشرف والواجب. لقد كان الزميل الراحل مثالاً للموظف المتفاني، متميزاً بدماثة خلقه وإخلاصه في خدمة أهله ووطنه حتى اللحظات الأخيرة.

إننا في مديرية كهرباء لبنان، وإذ نُعزي أنفسنا وعائلة الفقيد وزملائه في دائرة النبطية والمؤسسة جمعاء، نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان".
 
Advertisement
