مؤسسة كهرباء لبنان تنعي رئيس قسم الزبائن حسين حلال

أفادت المعلومات عن استشهاد رئيس قسم الزبائن في في الشاب حسين في الغارة الجوية التي شنها الطيران الحربي المعادي اليوم على بلدة .وقد نعته المؤسسة ببيان جاء فيه: "بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره، تنعي مؤسسة إدارة و مستخدمين، الزميل المخلصالشهيد حسين حلال، رئيس قسم الزبائن في دائرة ، الذي ارتقى شهيداً إثر العدوان الغاشم، ملتحقاً بقوافل الشرف والواجب. لقد كان الزميل الراحل مثالاً للموظف المتفاني، متميزاً بدماثة خلقه وإخلاصه في خدمة أهله ووطنه حتى اللحظات الأخيرة.إننا في مديرية كهرباء ، وإذ نُعزي أنفسنا وعائلة الفقيد وزملائه في دائرة النبطية والمؤسسة جمعاء، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان".