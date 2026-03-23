الحرب إلى تصعيد يشمل البر والاقتصاد

Lebanon 24
23-03-2026 | 00:13
كتب سميح صعب في" النهار": تدرس الولايات المتحدة محاولة السيطرة على جزيرة خرج، التي تصدّر منها إيران 90 في المئة من نفطها، بعدما قصفت الطائرات الأميركية مواقع عسكرية في الجزيرة الأسبوع الماضي. والسيطرة على خرج قد تستخدمها إدارة ترامب للضغط على إيران لفتح مضيق هرمز أمام ناقلات النفط. وقد أدى إغلاق المضيق إلى ارتفاع صاروخي في سعر البرميل ليصل إلى عتبة الـ120 دولاراً.

وهناك توقعات أنه، في حال استمر المضيق مغلقاً، فإن هذا السعر قد يتجاوز 180 دولاراً بحلول نيسان. مثل هذا التطور سيترك تداعيات كارثية على الاقتصادات العالمية، ويرفع أيضاً من أسعار الوقود في الولايات المتحدة قبل الانتخابات النصفية في تشرين الثاني .
وعليه، يحتاج ترامب إلى التحرك على مستويين: إما وقف الحرب الآن، أو تصعيدها بما يشمل الذهاب نحو الخيار البري. وأكد موقع "أكسيوس" الإخباري أن احتلال جزيرة خرج قيد الدراسة بشكل جدي.
وفي الأيام الأخيرة، تتعقب المروحيات الأميركية هذه الزوارق على طول السواحل الإيرانية المطلة على المضيق، كما قصفت مقاتلات أميركية مواقع لتخزين صواريخ مضادة للسفن ومستودعات للألغام، بحسب القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" المسؤولة عن العمليات في الشرق الأوسط.


السيناريو الآخر المحتمل هو أن تلجأ الولايات المتحدة إلى قصف البنى التحتية الاقتصادية في إيران، بما فيها المنشآت النفطية والغازية. لكن مثل هذا الاحتمال سيجر ارتفاعاً كبيراً في أسعار الطاقة. كما أن إيران قد تتخذ منه حجة لضرب منشآت النفط في دول الخليج المجاورة، الأمر الذي سيوجه ضربة قاصمة للاقتصاد العالمي، لأن 70 في المئة من احتياطات الطاقة في العالم موجودة على ضفتي الخليج.

يمكن الاستنتاج على المدى القريب أن الحرب متجهة إلى تصعيد يهدد بتوسيع نطاقها لتشمل البعد البري والاستنزاف الاقتصادي، بعد الاستنزاف العسكري.
 
مواضيع ذات صلة
الجيش الإيراني: أي تصعيد لن يضر الأميركيين فقط بل سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الأوسع بما يشمل حلفاء واشنطن
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 08:57:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: نحن بحاجة إلى مخرج من الحرب مع إيران وليس إلى تصعيد
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 08:57:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تصعيد اسرائيلي مشابه لأيام الحرب من الجنوب إلى البقاع: إغتيال قيادات في حزب الله وعشرات الجرحى
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 08:57:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الاقتصاد تسطّر محاضر ضبط بحق 5 مؤسسات كبرى فما السبب؟
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 08:57:43 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
