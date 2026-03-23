القصف على الجنوب مستمر.. عمليات قياسية لـالحزب وإسرائيل تؤكد: الحرب طويلة

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

القصف على الجنوب مستمر.. عمليات قياسية لـ"الحزب" وإسرائيل تؤكد: الحرب طويلة

23-03-2026 | 00:38
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صعّد الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته بعيد منتصف الليل، مستهدفاً مبنى في بلدة الشهابية بقضاء صور، ما استدعى تحرك فرق الدفاع المدني على الفور لرفع الأنقاض بعد ورود معلومات عن وجود أشخاص تحت الركام.

وامتد القصف أيضاً إلى منطقة الريحان، حيث شن الطيران الإسرائيلي غارة جديدة، في وقت توسعت فيه الاعتداءات لتشمل البقاع الغربي، عبر غارتين استهدفتا بلدة سحمر ومحيط بلدة زلايا.

وفي سياق الغارات المتواصلة، استهدف الطيران فجراً سهل بلدة سرعين التحتا.
 
وتعرضت أطراف الناقورة، زبقين، حامول وطير حرفا لقصف مدفعي إسرائيلي.

كما استهدفت قذائف المدفعية منازل في بلدة مارون الراس.
 
وقد حذّر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير من أن قواته "ستكثّف عملياتها البرية المحدّدة" وغاراتها في لبنان.

وقال إن "العملية ضد حزب الله لا تزال في بدايتها.. إنها عملية طويلة الأمد ونحن مستعدّون لها".

إلى ذلك، قصف الجيش الإسرائيلي جسر القاسمية-الأوتوستراد الساحلي مرتين، بعدما كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأحد عن أنَّ "الجيش تلقّى تعليمات بالتدمير الفوري لجميع الجسور فوق نهر الليطاني".
 
بدوره، أصدر "حزب الله" بتاريخ الأحد 22/03/2026، 63 بيانًا عسكريًا حول عمليات التصدي للجيش الاسرائيلي عند الحدود الجنوبية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في الشمال المحتل.
وزير الدفاع

الإسرائيلي

حزب الله

إسرائيل

الريحان

الغارات

البقاع

الغربي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24