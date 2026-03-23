القصف على الجنوب مستمر.. عمليات قياسية لـالحزب وإسرائيل تؤكد: الحرب طويلة

لبنان
القصف على الجنوب مستمر.. عمليات قياسية لـ"الحزب" وإسرائيل تؤكد: الحرب طويلة
Lebanon 24
23-03-2026
|
00:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
صعّد الطيران الحربي
الإسرائيلي
غاراته بعيد منتصف الليل، مستهدفاً مبنى في بلدة الشهابية بقضاء صور، ما استدعى تحرك فرق الدفاع المدني على الفور لرفع الأنقاض بعد ورود معلومات عن وجود أشخاص تحت الركام.
وامتد القصف أيضاً إلى منطقة
الريحان
، حيث شن الطيران الإسرائيلي غارة جديدة، في وقت توسعت فيه الاعتداءات لتشمل
البقاع
الغربي
، عبر غارتين استهدفتا بلدة سحمر ومحيط بلدة زلايا.
وفي سياق
الغارات
المتواصلة، استهدف الطيران فجراً سهل بلدة سرعين التحتا.
وتعرضت أطراف الناقورة، زبقين، حامول وطير حرفا لقصف مدفعي إسرائيلي.
كما استهدفت قذائف المدفعية منازل في بلدة مارون الراس.
وقد حذّر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير من أن قواته "ستكثّف عملياتها البرية المحدّدة" وغاراتها في
لبنان
.
وقال إن "العملية ضد
حزب الله
لا تزال في بدايتها.. إنها عملية طويلة الأمد ونحن مستعدّون لها".
إلى ذلك، قصف الجيش الإسرائيلي جسر القاسمية-الأوتوستراد الساحلي مرتين، بعدما كشف
وزير الدفاع
الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأحد عن أنَّ "الجيش تلقّى تعليمات بالتدمير الفوري لجميع الجسور فوق نهر الليطاني".
بدوره، أصدر "حزب الله" بتاريخ الأحد 22/03/2026، 63 بيانًا عسكريًا حول عمليات التصدي للجيش الاسرائيلي عند الحدود الجنوبية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في
الشمال
المحتل.
