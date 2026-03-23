لبنان
ماذا قال سلام لنواب بيروت عن "الكرنتينا"؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
23-03-2026
|
02:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد رئيس الحكومة
نواف سلام
امس الاحد إجتماعا في السراي الحكومي مع نواب
بيروت
:
نديم الجميل
،
جان طالوزيان
،
نقولا
الصحناوي وهاغوب تيرزيان ، للبحث في موضوع انشاء مخيم للنازحين في منطقة
الكرنتينا
.
الاجتماع بقي بعيدا من الاضواء، ورفض النواب الادلاء باي تصريح بناء على اتفاق مع رئيس الحكومة. لكن المعلومات المتوافرة لـ"
لبنان 24
" افادت ان سلام ابلغ المجتمعين وقف المشروع، لكنه طلب عدم اعلان اي شيء حتى لا تثار في الشارع حملة مضادة او يفتح التوقيف الباب امام مطالبات مماثلة في مناطق اخرى من العاصمة".
وفي محاولة لطي الموضوع توافق سلام مع النواب على ان يصدر بيان عن الحكومة، وهذا ما حصل فصدر بيان عن" وحدة إدارة مخاطر
الكوارث
في رئاسة
مجلس الوزراء
" جاء فيه" أن كل ما يُشاع حول الموقع الذي يتم تجهيزه في الكرنتينا عارٍ عن الصحة، وأن هذا الموقع يتم تجهيزه كإجراء احتياطي وليس للاستخدام الفوري، علمًا أن وجهة استعماله لم تُحدَّد بعد".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
