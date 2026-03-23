تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ماذا قال سلام لنواب بيروت عن "الكرنتينا"؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
23-03-2026 | 02:15
A-
A+
ماذا قال سلام لنواب بيروت عن الكرنتينا؟
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقد  رئيس الحكومة نواف سلام امس الاحد إجتماعا في السراي الحكومي مع نواب بيروت : نديم الجميل ، جان طالوزيان ، نقولا الصحناوي وهاغوب تيرزيان ، للبحث في موضوع انشاء مخيم للنازحين في منطقة الكرنتينا.
الاجتماع بقي بعيدا من الاضواء، ورفض النواب الادلاء باي تصريح بناء على اتفاق مع رئيس الحكومة. لكن المعلومات المتوافرة لـ" لبنان 24" افادت ان سلام ابلغ المجتمعين وقف المشروع، لكنه طلب عدم اعلان اي شيء حتى لا تثار في الشارع حملة مضادة او يفتح التوقيف الباب امام مطالبات مماثلة في مناطق اخرى من العاصمة".
وفي محاولة لطي الموضوع توافق سلام مع النواب على ان يصدر بيان عن الحكومة، وهذا ما حصل فصدر بيان عن" وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء" جاء فيه" أن كل ما يُشاع حول الموقع الذي يتم تجهيزه في الكرنتينا عارٍ عن الصحة، وأن هذا الموقع يتم تجهيزه كإجراء احتياطي وليس للاستخدام الفوري، علمًا أن وجهة استعماله لم تُحدَّد بعد".
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

مجلس الوزراء

جان طالوزيان

نديم الجميل

نواف سلام

الكرنتينا

لبنان 24

الكوارث

صحناوي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:25 | 2026-03-23
Lebanon24
08:12 | 2026-03-23
Lebanon24
08:04 | 2026-03-23
Lebanon24
08:00 | 2026-03-23
Lebanon24
07:51 | 2026-03-23
Lebanon24
07:42 | 2026-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24