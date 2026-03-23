لا تكرار لما حصل في حرب الـ66 يوما

تتزايد في الأوساط السياسية والعسكرية التوقعات بإمكانية توسع الحرب على خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما لجهة تكثيف العمليات البرية على محاور متعددة.وتقول مصادر مطلعة إن المؤشرات الميدانية توحي بمحاولات إختبار اساليب جديدة، ما يرفع منسوب القلق من مرحلة أكثر صعوبة.في المقابل، تؤكد المصادر نفسها أن تكرار ما شهدته "حرب الـ66 يومًا" عام 2024، من حيث الكثافة الكبيرة في الحملات الجوية يبدو أمرًا غير وارد حاليًا، وذلك لأسباب متعددة تتعلق بالظروف الميدانية والاعتبارات اللوجستية..