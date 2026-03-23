تجاوز الخطوط الحمر..

ترافق التصعيد الخطابي لـ"حزب الله
" في الأيام الأخيرة مع مؤشرات على أن إيران
بدأت تتجاوز عددًا من الخطوط الحمر، خصوصًا عبر توجيه تهديدات غير مسبوقة طالت وسائل إعلام ومدنًا في الإمارات
ودول أخرى في الخليج
.
هذا التطور يعكس انتقالًا واضحًا من مرحلة الرسائل السياسية التقليدية إلى مرحلة الضغط العسكري المباشر وإظهار القدرة على توسيع دائرة الاستهداف عند الحاجة.
في المقابل، يرى مراقبون أن هذا التصعيد المتوازي في لبنان
يهدف إلى توجيه رسالة مفادها أن حزب الله وإيران لا يسعيان فقط إلى الصمود في المواجهة الحالية، بل إلى فرض معادلات جديدة في المنطقة.
وبحسب هذه القراءة، فإن هدف المرحلة المقبلة يتجاوز مجرد الدفاع أو الرد، ليصل إلى محاولة تغيير التوازنات الإقليمية بشكل ملموس، شرط نجاحهما في الاستمرار وتحمل كلفة الحرب.