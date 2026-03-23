مواقف سلام: "الشيء وعكسه"

توقف مصدر مراقب عند ما ورد في الحديث التلفزيوني الذي ادلى به رئيس الحكومة امس واعتبر فيه"ان البيان الذي نُشر باسم "الضباط الوطنيين هو بيان مشبوه".وشبّه المصدر هذا الموقف لرئيس الحكومة بالموقف" الحاسم" الدي ادلى به بتاريخ السادس والعشرين من شباط الفائت لمحطة ، و"جزم" فيه ان قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها،قبل ان يتراجع عنه في اليوم التالي، قائلا" ان قرار الحرب والسلم يجب ان يكون بيد الدولة".وقبل ثلاثة ايام قال سلام في تصريح" ان استعادة قرار الحرب والسلم ووضعه حصراً بيد الدولة تشكّل أولوية وطنية".