بالصور.. استهداف جسر جديد في الجنوب

وحسب المعلومات، فإنّ الطيران الاسرائيلي استهدف جسر القعقعية، ما أدى إلى تدميره.وكان قد استهدف الجيش جسر عند الطريق الساحلي بعد ظهر الأحد، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيلي عن توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.وحسب المعلومات، فإنّ الجسور التي تم استهدافها حتّى الآن، هي: القعقعية، ، اتوستراد القاسمية، والقاسمية الداخلي ( الكنايات).