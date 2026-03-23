تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
14
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
أسعار الذهب تنهار.. ما السرّ وسط اشتداد الحرب؟
جاد حكيم - Jad Hakim
|
Lebanon 24
23-03-2026
|
03:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
خالف
الذهب
هذه المرة
القاعدة
التقليدية التي تربطه تلقائياً بالحروب والتوترات، فتراجع بدلاً من أن يرتفع، رغم اتساع المواجهة الأميركية
الإيرانية
وما رافقها من مخاوف على الطاقة والملاحة وأسواق المال. فقد انخفض السعر الفوري للذهب في 23 آذار إلى نحو 4366.94 دولاراً للأونصة، مسجلاً أدنى مستوى له في نحو أربعة أشهر، بعدما تكبّد أكثر من 10 في المئة من الخسائر خلال أسبوع تقريباً، في وقت قفز فيه
النفط
فوق 110 دولارات للبرميل.
وقال مصدر اقتصادي لـ"
لبنان24
" إن تفسير هذا الهبوط لا يبدأ من الذهب نفسه، بل من الطريقة التي قرأت بها الأسواق الحرب. فالمستثمرون لم ينظروا إلى التصعيد فقط كعامل خوف يدفع نحو الملاذات الآمنة، بل كصدمة تضخمية قد ترفع أسعار الطاقة وتؤخر خفض الفائدة، وربما تعيد الحديث عن تشدد نقدي جديد. وعندما ترتفع العوائد وتتراجع احتمالات خفض الفائدة، يخسر الذهب جزءاً من جاذبيته لأنه أصل لا يدرّ عائداً.
ويضيف المصدر أن الدولار لعب دوراً حاسماً أيضاً. ففي مثل هذه اللحظات، لا يهرب المستثمرون إلى الذهب وحده، بل إلى العملة الأميركية كذلك، باعتبارها ملاذاً نقدياً عالمياً. ومع صعود الدولار، يصبح شراء الذهب أكثر كلفة على حائزي العملات الأخرى، ما يضغط على الطلب ويزيد من حدة التراجع. وقد أظهرت التعاملات الأخيرة ارتفاعاً واضحاً في الدولار مع اشتداد الحرب واتساع القلق في الأسواق.
ولا يتوقف الأمر عند الفائدة والدولار فقط. فبحسب القراءة نفسها، فإن جزءاً من الهبوط يرتبط بعمليات تسييل سريعة وجني أرباح، بعدما كان الذهب قد حقق مكاسب كبيرة سابقاً. وفي أجواء القلق الحاد، يلجأ بعض المستثمرين إلى بيع الذهب لتغطية خسائر أو تلبية نداءات الهامش في أصول أخرى، فيتحول المعدن الأصفر من ملاذ إلى مصدر سيولة.
في الخلاصة، لم يتراجع الذهب لأن الحرب فقدت تأثيرها، بل لأن السوق رأت في هذه الحرب تهديداً تضخمياً ونقدياً أكبر من كونها مجرد عامل ذعر. وهنا، تقدّم الدولار والعوائد على منطق "الملاذ الآمن"، فخسر الذهب المعركة مؤقتاً، على الأقل إلى أن تتبدل معادلة الفائدة والطاقة معاً.
المصدر: خاص لبنان24
لبنان
خاص
إقتصاد
مقالات لبنان24
الإيرانية
الإيراني
القاعدة
لبنان24
الملاح
جاذبية
الملا
تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
جاد حكيم - Jad Hakim
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24