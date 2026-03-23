تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

أسعار الذهب تنهار.. ما السرّ وسط اشتداد الحرب؟

جاد حكيم - Jad Hakim

|
Lebanon 24
23-03-2026 | 03:30
A-
A+
أسعار الذهب تنهار.. ما السرّ وسط اشتداد الحرب؟
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
خالف الذهب هذه المرة القاعدة التقليدية التي تربطه تلقائياً بالحروب والتوترات، فتراجع بدلاً من أن يرتفع، رغم اتساع المواجهة الأميركية الإيرانية وما رافقها من مخاوف على الطاقة والملاحة وأسواق المال. فقد انخفض السعر الفوري للذهب في 23 آذار إلى نحو 4366.94 دولاراً للأونصة، مسجلاً أدنى مستوى له في نحو أربعة أشهر، بعدما تكبّد أكثر من 10 في المئة من الخسائر خلال أسبوع تقريباً، في وقت قفز فيه النفط فوق 110 دولارات للبرميل.

وقال مصدر اقتصادي لـ"لبنان24" إن تفسير هذا الهبوط لا يبدأ من الذهب نفسه، بل من الطريقة التي قرأت بها الأسواق الحرب. فالمستثمرون لم ينظروا إلى التصعيد فقط كعامل خوف يدفع نحو الملاذات الآمنة، بل كصدمة تضخمية قد ترفع أسعار الطاقة وتؤخر خفض الفائدة، وربما تعيد الحديث عن تشدد نقدي جديد. وعندما ترتفع العوائد وتتراجع احتمالات خفض الفائدة، يخسر الذهب جزءاً من جاذبيته لأنه أصل لا يدرّ عائداً.

ويضيف المصدر أن الدولار لعب دوراً حاسماً أيضاً. ففي مثل هذه اللحظات، لا يهرب المستثمرون إلى الذهب وحده، بل إلى العملة الأميركية كذلك، باعتبارها ملاذاً نقدياً عالمياً. ومع صعود الدولار، يصبح شراء الذهب أكثر كلفة على حائزي العملات الأخرى، ما يضغط على الطلب ويزيد من حدة التراجع. وقد أظهرت التعاملات الأخيرة ارتفاعاً واضحاً في الدولار مع اشتداد الحرب واتساع القلق في الأسواق.

ولا يتوقف الأمر عند الفائدة والدولار فقط. فبحسب القراءة نفسها، فإن جزءاً من الهبوط يرتبط بعمليات تسييل سريعة وجني أرباح، بعدما كان الذهب قد حقق مكاسب كبيرة سابقاً. وفي أجواء القلق الحاد، يلجأ بعض المستثمرين إلى بيع الذهب لتغطية خسائر أو تلبية نداءات الهامش في أصول أخرى، فيتحول المعدن الأصفر من ملاذ إلى مصدر سيولة.

في الخلاصة، لم يتراجع الذهب لأن الحرب فقدت تأثيرها، بل لأن السوق رأت في هذه الحرب تهديداً تضخمياً ونقدياً أكبر من كونها مجرد عامل ذعر. وهنا، تقدّم الدولار والعوائد على منطق "الملاذ الآمن"، فخسر الذهب المعركة مؤقتاً، على الأقل إلى أن تتبدل معادلة الفائدة والطاقة معاً.
 
المصدر: خاص لبنان24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جاد حكيم - Jad Hakim

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:45 | 2026-03-23
Lebanon24
08:25 | 2026-03-23
Lebanon24
08:12 | 2026-03-23
Lebanon24
08:04 | 2026-03-23
Lebanon24
08:00 | 2026-03-23
Lebanon24
07:51 | 2026-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24