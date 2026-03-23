شريفة: ليس هذا وقت إشعال النار في ملف مراكز الإيواء

علق المفتي الشيخ على الجدل المتصاعد حول مركز الإيواء الذي تعمل الحكومة على تجهيزه في منطقة ، محذرًا من أن "هذا ليس وقت إشعال النار"، داعيًا إلى العقلاء الذين "يطفئون الحرائق لا يوسعونها" ويعملون على إصلاح ذات البين .



وشبه شريفة بـ"سفينة مثقلة بالأزمات تتقاذفها أمواج الانقسام"، مؤكدًا أن "العبث بها لن يغرق فريقًا دون آخر، بل سيقود الجميع إلى المصير نفسه".

وانتقد "الخطاب التحريضي والمزايدات"، داعيًا إلى الارتفاع فوق الحسابات الضيقة والعمل المشترك لإنقاذ الوطن.



وختم محذرًا: "الفتنة حين تشتعل لا تسأل عن انتماء، والغرق حين يبدأ لا يفرق بين أحد. إما أن نكون عقلاء نمسك الدفة معًا، أو نتركها للعبث... وعندها لن ينجو أحد".