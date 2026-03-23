لبنان

اسرائيل تستكمل تقطيع أواصر الجنوب.. القصف مستمر ووزير إسرائيلي يدعو إلى احتلال 50% من لبنان

Lebanon 24
23-03-2026 | 04:20
اسرائيل تستكمل تقطيع أواصر الجنوب.. القصف مستمر ووزير إسرائيلي يدعو إلى احتلال 50% من لبنان
اسرائيل تستكمل تقطيع أواصر الجنوب.. القصف مستمر ووزير إسرائيلي يدعو إلى احتلال 50% من لبنان photos 0
توسّعت الغارات الإسرائيلية خلال الليل وفجر اليوم على نحو غير مسبوق، مستهدفة مباني سكنية وجسوراً وبلدات في الجنوب والبقاع.

فقد استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بعد منتصف الليل مبنى في بلدة الشهابية بقضاء صور، ما دفع فرق الدفاع المدني إلى التحرك سريعاً ورفع الأنقاض، حيث ادت الغارة الى استشهاد مواطن وإصابة اربعة بجروح متوسطة. كما تسببت بأضرار جسيمة في حي سكني.
ولم يقتصر القصف على هذه المنطقة، إذ طالت غارة أخرى الريحان، فيما امتدت الاعتداءات إلى البقاع الغربي عبر غارتين على بلدة سحمر ومحيط زلايا، قبل أن يضرب الطيران فجراً سهل سرعين التحتا.

وفي الجنوب، استمر القصف المدفعي على أطراف الناقورة وزبقين وحامول وطير حرفا، كما طالت القذائف منازل في بلدة مارون الراس.

وأحد أبرز وجوه هذا التصعيد تمثل في استهداف الجسور. فبعد قصف جسر القاسمية على الطريق الساحلي جنوب لبنان الأحد، توسعت الضربات ليلاً لتطاول جسر القعقعية الذي دُمّر بالكامل، فيما تشير المعطيات إلى أن الجسور التي استُهدفت حتى الآن تشمل القعقعية والزرارية وأوتوستراد القاسمية والقاسمية الداخلي عند الكنايات.
 
كما وتم استهداف عبّارة قرب جسر القاسمية الذي تعرّض أمس لغارتين علماً أنها تشكّل ممراً يربط ضفتي النهر باتجاه بلدة المطرية.


كما شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على بلدتي شقرا وعيناثا في قضاء بنت جبيل، إلى جانب استهداف دراجة نارية في بلدة مجدل سلم، ما أدى إلى وقوع شهيد وإصابتين.
 
وتم تسجيل اشتباكات عنيفة في بلدة مركبا ترافقت مع تقدم دبابات "ميركافا" تحت غطاء من القصف المدفعي والرشقات الرشاشة.

وفي موازاة ذلك، استهدف قصف مدفعي أطراف راشيا الفخار، فيما عادت بلدة حامول لتتعرض لغارات جديدة تزامنت مع قصف مدفعي.

أما في محيط الناقورة بقضاء صور، نفذت القوات الإسرائيلية تفجيراً عنيفاً استهدف عدداً من المنازل، في تصعيد إضافي يطال الأبنية السكنية والبنية العمرانية في المنطقة.

ويأتي هذا التطور بالتوازي مع تصعيد واضح في الخطاب الإسرائيلي. فقد أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أن قواته ستكثف عملياتها البرية المحددة وغاراتها في لبنان، معتبراً أن العملية ضد "حزب الله" لا تزال في بدايتها وأنها طويلة الأمد. كما كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش تلقى أوامر بالتدمير الفوري لجميع الجسور الواقعة فوق نهر الليطاني.

في المقابل، واصل "حزب الله" الإعلان عن عملياته العسكرية، إذ أصدر يوم الأحد 22 آذار 2026 ما مجموعه 63 بياناً حول عمليات تصدٍّ للجيش الإسرائيلي عند الحدود، إلى جانب استهداف مواقع وقواعد وانتشار الجيش الإسرائيلي ومستوطَناته في الشمال.

في السياق، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن نهر الليطاني يجب أن يكون الحدود بين إسرائيل ولبنان، معتبراً أن ما يجري يجب أن ينتهي بما وصفه "انتصاراً مبهراً" لا يبقى بعده لا النظام الإيراني ولا "حزب الله".

وفي ظل هذا المسار، يبدو أن المواجهة دخلت مرحلة أشد اتساعاً، لا تستهدف فقط خطوط الاشتباك، بل تضرب أيضاً مفاصل الحركة والربط الحيوية في الجنوب، في مؤشر إلى أن الميدان يتجه نحو مزيد من التصعيد المفتوح.
مواضيع ذات صلة
"الأحد الأسود" جنوباً.. إسرائيل تستكمل عدوانها على لبنان مجازر مستمرة وعدد الشهداء تجاوز 390
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 14:46:30 Lebanon 24 Lebanon 24
المواجهات مستمرة جنوباً.. والقصف لا يتوقف
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 14:46:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": القصف الإسرائيلي استهدف آليات ثقيلة في منطقة الداودية - جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 14:46:30 Lebanon 24 Lebanon 24
القصف على الجنوب مستمر.. عمليات قياسية لـ"الحزب" وإسرائيل تؤكد: الحرب طويلة
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 14:46:30 Lebanon 24 Lebanon 24

