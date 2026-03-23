اسرائيل تستكمل تقطيع أواصر الجنوب.. القصف مستمر ووزير إسرائيلي يدعو إلى احتلال 50% من لبنان

توسّعت الغارات خلال الليل وفجر اليوم على نحو غير مسبوق، مستهدفة مباني سكنية وجسوراً وبلدات في الجنوب والبقاع.



فقد استهدف الطيران الحربي بعد منتصف الليل مبنى في بلدة الشهابية بقضاء صور، ما دفع فرق الدفاع المدني إلى التحرك سريعاً ورفع الأنقاض، حيث ادت الغارة الى استشهاد مواطن وإصابة اربعة بجروح متوسطة. كما تسببت بأضرار جسيمة في حي سكني.

وفي الجنوب، استمر القصف المدفعي على أطراف الناقورة وزبقين وحامول وطير حرفا، كما طالت القذائف منازل في بلدة مارون الراس.



وأحد أبرز وجوه هذا التصعيد تمثل في استهداف الجسور. فبعد قصف جسر القاسمية الساحلي الأحد، توسعت الضربات ليلاً لتطاول جسر القعقعية الذي دُمّر بالكامل، فيما تشير المعطيات إلى أن الجسور التي استُهدفت حتى الآن تشمل القعقعية والزرارية وأوتوستراد القاسمية والقاسمية الداخلي عند الكنايات. ولم يقتصر القصف على هذه المنطقة، إذ طالت غارة أخرى الريحان، فيما امتدت الاعتداءات إلى البقاع عبر غارتين على بلدة سحمر ومحيط زلايا، قبل أن يضرب الطيران فجراً سهل سرعين التحتا.

وتم تسجيل اشتباكات عنيفة في بلدة مركبا ترافقت مع تقدم دبابات "ميركافا" تحت غطاء من القصف المدفعي والرشقات الرشاشة.



وفي موازاة ذلك، استهدف قصف مدفعي أطراف راشيا الفخار، فيما عادت بلدة حامول لتتعرض لغارات جديدة تزامنت مع قصف مدفعي.



أما في محيط الناقورة بقضاء صور، نفذت القوات الإسرائيلية تفجيراً عنيفاً استهدف عدداً من المنازل، في تصعيد إضافي يطال الأبنية السكنية والبنية العمرانية في المنطقة.



ويأتي هذا التطور بالتوازي مع تصعيد واضح في الخطاب الإسرائيلي. فقد أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أن قواته ستكثف عملياتها البرية المحددة وغاراتها في ، معتبراً أن العملية ضد " " لا تزال في بدايتها وأنها طويلة الأمد. كما كشف الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش تلقى أوامر بالتدمير الفوري لجميع الجسور الواقعة فوق نهر الليطاني.



في المقابل، واصل "حزب الله" الإعلان عن عملياته العسكرية، إذ أصدر يوم الأحد 22 آذار 2026 ما مجموعه 63 بياناً حول عمليات تصدٍّ للجيش الإسرائيلي عند الحدود، إلى جانب استهداف مواقع وقواعد وانتشار الجيش الإسرائيلي ومستوطَناته في .



في السياق، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن نهر الليطاني يجب أن يكون الحدود بين ولبنان، معتبراً أن ما يجري يجب أن ينتهي بما وصفه "انتصاراً مبهراً" لا يبقى بعده لا النظام ولا "حزب الله".



وفي ظل هذا المسار، يبدو أن المواجهة دخلت مرحلة أشد اتساعاً، لا تستهدف فقط خطوط الاشتباك، بل تضرب أيضاً مفاصل الحركة والربط الحيوية في الجنوب، في مؤشر إلى أن الميدان يتجه نحو مزيد من التصعيد المفتوح.