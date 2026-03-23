بعد 70 عاماً.. "إسمنت السبع" توقف عملياتها واتهامات للحكومة

أعلنت (إسمنت السبع) عن وقف عمليات تصنيع الإسمنت وتسليمه، وطلبها من عمّالها ملازمة منازلهم، بعد أكثر من سبعين عاماً من العمل، نتيجة خسائر باهظة تكبدتها جراء توقفها القسري عن استثمار مقالعها، بسبب امتناع عن منحها التراخيص اللازمة رغم حقها المكرّس قانوناً وقضائياً .



وأوضحت الشركة في بيان أنها استحصلت على موافقة منذ عام 2015، لكن الحكومة امتنعت عن إصدار الترخيص، فيما أصدر عام 2024 قراراً نهائياً يكرّس حقها في الحصول عليه، إلا أن الحكومة لا تزال ممتنعة عن تنفيذه حتى اليوم .

كما تقدّمت الشركة بملف جديد للحصول على ترخيص لمدة عشر سنوات في حزيران 2025، دون أن يلقَ أي موافقة .



