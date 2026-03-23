سلام ترأس اللقاء الوزاري الدوري في السراي

عقد نواف سلام، ، اللقاء الوزاري الدوري في السراي الكبير، حيث جرى البحث في التطورات السياسية الراهنة، بالإضافة إلى متابعة خطة الاستجابة لمتطلبات النزوح والإغاثة.



عقب الاجتماع، أعلن وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص أن" ملف النزوح وتداعياته استحوذ على الحيّز الأكبر من "، مشيرًا إلى أن "رئيس الحكومة أطلع الحاضرين على الترتيبات الأمنية التي تابعها خلال الاجتماع الأمني أمس، بهدف طمأنة الناس وردع أي أعمال مخلة بالأمن، إضافة إلى التحضيرات الاستباقية لتأمين أماكن ومواد قد تكون مطلوبة لتلبية الحاجات الإيوائية والإغاثية".



وأضاف الوزير مرقص: "كما استعرض دولة الرئيس مع كل من الوزراء لجهود وزارته والصعوبات المرافقة لها، اذ عرض وزيرا الدفاع الوطني والداخلية والبلديات ميشال منسى واحمد للتطورات العسكرية والأمنية وتعزيز انتشار العناصر العسكرية في العاصمة ،كما تناول البحث مع ركان ناصر الدين في ملف التدقيق في المساعدات الطبية، ومع وزير الاتصالات شارل الحاج في الصعوبات المرتبطة بتزويد مراكز الاتصالات في الجنوب بمادة المازوت، اضافة الى عرض وزيرتي الشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي حنين السيد وريما كرامي حاجات مراكز الايواء ومراقبة جودة المواد الغذائية. كما أبدى عدد آخر من الوزراء ملاحظات واقتراحات من شأنها تحسين مستوى التنسيق الإغاثي وتذليل أي صعوبات تنظيمية.



ومن جهة أخرى، عرض وزير الاقتصاد عامر البساط نتائج اجتماعاته مع في والخيارات والنقاط التي يتم استكمال بحثها معه ، كما شرح الفروقات التي أحدثتها تداعيات الحرب الراهنة، على أرقام المالية العامة، والخيارات المالية والاقتصادية المتأتية عنها".



كما تراس سلام اجتماعا حضره وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد ، وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني،رئيس الهيئة للإغائة العميد بسام نابلسي، رئيس مجلس الجنوب الاستاذ هاشم حيدر ورئيس هيئة إدارة السيد زاهي شاهين. وذلك لمتابعة خطة الاستجابة واخر التطورات المتعلقة بالنزوح.



