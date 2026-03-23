تجمع نقابيي البقاع وبعلبك الهرمل: موقف الرئيس بري صمام أمان

عقد تجمع نقابيي وبعلبك الهرمل اجتماعًا في قاعة اتحاد بلديات بعلبك، أصدروا بعده بيانًا أكدوا فيه رفضهم القاطع "للإملاءات الصهيوأميركية" ومحاولات فرض التطبيع تحت النار، معبرين عن اعتزازهم بمواقف ، ولا سيما رفضه أي شكل من أشكال التفاوض المباشر مع ، معتبرين أن هذا الموقف "يجسد التزامًا تاريخيًا بنهج مقاوم يحافظ على حقوق وسيادته".



ورأى المجتمعون أن تمسك بهذا الخيار يعكس "قراءة استراتيجية واعية لمخاطر الانزلاق نحو مسارات تفاوضية مباشرة قد تُستغل للنيل من ثوابت لبنان"، داعين جميع القوى الوطنية والنقابية إلى الالتفاف حول هذه الثوابت وتحصين الساحة الداخلية بوحدة الموقف. وجدد التجمع التزامه بالدفاع عن حقوق العمال والنقابيين إلى جانب الوطنية الكبرى. (الوكالة الوطنية للإعلام)



