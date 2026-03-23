من جديد... إسرائيل استهدفت المقرّ العام لـاليونيفيل في الناقورة

أفادت مندوبة " "، أنّ الجيش الإسرائيليّ استهدف المقرّ العام لـ"اليونيفيل" في بقذيفة مدفعية.

وأشارت إلى عدم تسجيل إصابات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الجيش الإسرائيليّ كان استهدف أيضاً يوم أمس، مقرّ "اليونفيل" في الناقورة.