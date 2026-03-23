بعد القصف.. هل عادت طريق القاسمية سالكة؟

أُفيد قبل قليل عن قطع أوتوستراد – محلة فوق بشكل كامل في الاتجاهين، بعد التطورات الأمنية والاستهدافات التي طالت المنطقة.



في المقابل، لا يزال سالكاً حتى الآن، ويُستخدم كمسار بديل للتنقل بين صور وصيدا.



كما تم منذ لحظات استهداف المفرق المؤدي إلى نهر من جهة – ، ما يشير إلى أن الاستهداف يطال النقاط الحيوية ومفارق الطرق في المنطقة، وليس فقط الأوتوستراد .



المشهد الميداني في محيط القاسمية يوحي بمحاولة شلّ حركة المرور بين الجنوب وبقية المناطق، عبر استهداف العقد الطرقية الأساسية، ما يفرض على المواطنين توخي الحذر واعتماد الطرق البديلة عند الضرورة

