السنيورة: نسف إسرائيل الجسور مؤشر إلى مخططات خطيرة

استنكر الرئيس فؤاد السنيورة
ودان "تصاعد العدوان الاسرائيلي على لبنان
وشعبه وعمرانه، وعلى وجه الخصوص، اقدامه على نسف الجسور والطرق التي تصل منطقة جنوب الليطاني
بشمالي البلاد، وآخرها تدمير جسر القاسمية الأساسي على الخط الساحلي الرئيسي
، مع ما يعنيه ذلك من مخاطر وتداعيات جسيمة على أكثر من صعيد".
وقال في بيان: "انّ هذا الاعتداء، وبهذا الشكل، يؤشر إلى مخططات خطيرة لدى العدو الإسرائيلي
، ولاسيما في محاولته احتلال المزيد من الاراضي والبلدات والقرى اللبنانية
، والسيطرة عليها وتجريف أبنيتها، بما يجعل من الصعب عودة أهاليها إليها. هذا فضلاً عن خطته القذف بعدد أكبر من النازحين
اللبنانيين هرباً من جحيم القصف والاستهداف، وليتسبب في زيادة وتعميق حدّة مشكلات النازحين اللبنانيين وزيادة معاناتهم ومعاناة أماكن اللجوء".
وعبّر عن إيمانه العميق "بنّ هذه المخططات الإسرائيلية
لا بدّ وأن تفشل، لأنّ لبنان وشعبه لن يتخلى عن ذرة تراب من أرضه، وأنه متمسك بوحدته الوطنية اللبنانية، وأنه يرفض كل المخططات الإسرائيلية لإحداث الفتنة بين اللبنانيين".
وتوجه إلى المجتمعين العربي والدولي، طالباً منهم "تقديم الدعم الضروري للبنان واللبنانيين، لإقدارهم على الصمود والتصدّي في وجه هذه الجرائم النكراء بحق لبنان وسيادته ومواطنيه".