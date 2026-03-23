السنيورة: نسف إسرائيل الجسور مؤشر إلى مخططات خطيرة

استنكر الرئيس ودان "تصاعد العدوان الاسرائيلي على وشعبه وعمرانه، وعلى وجه الخصوص، اقدامه على نسف الجسور والطرق التي تصل منطقة جنوب بشمالي البلاد، وآخرها تدمير جسر القاسمية الأساسي على الخط الساحلي ، مع ما يعنيه ذلك من مخاطر وتداعيات جسيمة على أكثر من صعيد".







وقال في بيان: "انّ هذا الاعتداء، وبهذا الشكل، يؤشر إلى مخططات خطيرة لدى العدو ، ولاسيما في محاولته احتلال المزيد من الاراضي والبلدات والقرى ، والسيطرة عليها وتجريف أبنيتها، بما يجعل من الصعب عودة أهاليها إليها. هذا فضلاً عن خطته القذف بعدد أكبر من اللبنانيين هرباً من جحيم القصف والاستهداف، وليتسبب في زيادة وتعميق حدّة مشكلات النازحين اللبنانيين وزيادة معاناتهم ومعاناة أماكن اللجوء".







وعبّر عن إيمانه العميق "بنّ هذه المخططات لا بدّ وأن تفشل، لأنّ لبنان وشعبه لن يتخلى عن ذرة تراب من أرضه، وأنه متمسك بوحدته الوطنية اللبنانية، وأنه يرفض كل المخططات الإسرائيلية لإحداث الفتنة بين اللبنانيين".







وتوجه إلى المجتمعين العربي والدولي، طالباً منهم "تقديم الدعم الضروري للبنان واللبنانيين، لإقدارهم على الصمود والتصدّي في وجه هذه الجرائم النكراء بحق لبنان وسيادته ومواطنيه".

