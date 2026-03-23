لبنان
"إخلاء صيدا وتدمير الإتصالات".. "معاريف" تُحرّض على "توسيع حرب لبنان"
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
23-03-2026
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "معاريف"
الإسرائيلية
تقريراً جديداً تحدثت فيه عن تصعيد "
حزب الله
" لهجماته ضد
إسرائيل
لاسيما خلال الأيام الأخيرة.
التقرير الذي ترجمهُ
"لبنان24"
يقولُ إنَّ "حزب الله" نفذ أكثر من 150 هجوماً على الأراضي الإسرائيلية في الأيام الأخيرة، مُشيراً إلى أنَّ الحزب ينفذُ قصفاً دقيقاً للمستوطنات المتاخمة للحدود الشمالية، بالإضافة إلى مدن كريات شمونة، وشلومي، ومعالوت، وصفد، ونهاريا، فيما الهدف من ذلك هو الضغط على السكان، علماً أنَّ الحكومة الإسرائيلية اتخذت القرار الصائب بعدم إجلاء سكان
الشمال
من منازلهم.
واعتبرَ التقرير أنَّ
إيران
و "حزب الله" انشغلا حالياً بتحقيق هدف واحد وهو "البقاء"، وأضاف: "لتحقيق هذه الغاية، يختار حزب الله وإيران عدة مناورات تكتيكية، أهمها محاولة كسر صمود إسرائيل. يدرك كل من إيران وحزب الله أن إطلاق النار المتواصل يومياً قد يزعزع صمود
الجبهة
الداخلية الإسرائيلية، فيما يُدرك حزب الله أنَّ القصف المستمر للمستوطنات الواقعة على خط المواجهة في الشمال قد يؤدي إلى هجرها، ولو جزئياً".
وتابع: "بدأ الجيش
الإسرائيلي
أمس بقصف الجسور على نهر الليطاني، وقد قصف سلاح الجو الإسرائيلي جسر القاسميّة
على الطريق
الساحلي اللبناني، وهو المحور
الرئيسي
الذي يربط
جنوب لبنان
بشماله. إلا أن القصف كان محدوداً وجزئياً، إذ لم يصب الجيش الإسرائيلي سوى ربع الجسور".
ورأى التقرير أنَّ إسرائيل لا تشنُّ حرباً حقيقية في
لبنان
، مشيراً إلى أنَّ "تحركاتها الحالية في لبنان ليست سوى ضجيج بلا طائل، أي أنّ هناك ضجيج كثير بينما الفعل قليل"، وتابع: "على الحكومة الإسرائيلية تحديد مهام وأهداف ومؤشرات وجداول زمنية للجيش الإسرائيلي، كما عليها أن توضح للجيش أن حزب الله متمركز شمال الليطاني، وأن الأسلحة بعيدة المدى لا يمكن أن تتمركز إلا شمال الزهراني، وأن تجبر الحكومة
اللبنانية
على النزول جنوباً والتصرف كقوة سيادية على الأرض".
وأكمل: "هذه الأهداف ليست مجرد أوهام، بل يمكن تحقيقها، ويمكن استخدامها لإرساء سلام وأمن دائمين على الحدود الشمالية. حتى الآن، يبدو أن الجيش الإسرائيلي يتحرك ببطء وعنف ودون حسم. من الناحية العملياتية، يُتوقع من الجيش الإسرائيلي التحرك بسرعة، وتوجيه ضربات قوية، والضغط على السكان الشيعة الداعمين لحزب الله، وعلى الحكومة اللبنانية التي تخشى حزب الله. إن التقدم نحو خطوط الدفاع خطوة صحيحة، لكنها غير كافية، ولن تُجبر حزب الله على التراجع".
وقال: "يجب على الجيش الإسرائيلي إخلاء مدينتي النبطية وصيدا، والبدء في هدم أبراج الاتصالات هناك، كما يجب عليه استهداف المزيد من الجسور والطرق. أيضاً، يجب عليه المطالبة بتعويضات من الطرف الآخر، بما في ذلك مصادرة الأصول، ويجب عليه العودة إلى عمليات مكافحة الإرهاب الموجهة ضد جميع قادة حزب الله، من قائد الفصيلة إلى أمين عام التنظيم نعيم قاسم. يجب ملاحقة هؤلاء جميعاً، وحجب هواتفهم وبصماتهم الرادارية، وهذا سيصعّب عليهم أيضاً تنفيذ عمليات الإعدام رمياً بالرصاص".
وختم: "يجب على الجيش الإسرائيلي خفض إطلاق النار باتجاه الشمال بسرعة. ورغم أن الجيش الإسرائيلي في وضع دفاعي وليس هجومياً، إلا أنه قادر على تنفيذ هذه الإجراءات التي ستدفع حزب الله على الأقل إلى التفكير ملياً قبل إطلاق النار على الجليل، وسيكون ذلك أيضاً تمهيداً لتحقيق أهداف الحرب الرامية إلى إيجاد حل سلمي وأمني مستقر على الحدود الشمالية لسنوات قادمة".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": إخلاء سوق صيدا
Lebanon 24
"لبنان 24": إخلاء سوق صيدا
23/03/2026 20:24:03
23/03/2026 20:24:03
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "اغتيال قاسم" و "حرب لبنان".. هذا ما قالته "معاريف"
Lebanon 24
عن "اغتيال قاسم" و "حرب لبنان".. هذا ما قالته "معاريف"
23/03/2026 20:24:03
23/03/2026 20:24:03
Lebanon 24
Lebanon 24
اتصالات من "الخماسية" لتجنيب لبنان تداعيات حرب إقليمية
Lebanon 24
اتصالات من "الخماسية" لتجنيب لبنان تداعيات حرب إقليمية
23/03/2026 20:24:03
23/03/2026 20:24:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تحقيق موسّع مع رئيس بلدية صيدا السابق وملف "صندوق التكافل" إلى الواجهة!
Lebanon 24
تحقيق موسّع مع رئيس بلدية صيدا السابق وملف "صندوق التكافل" إلى الواجهة!
23/03/2026 20:24:03
23/03/2026 20:24:03
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
العدوان مستمر والجنوب تحت القصف.. هذه آخر تطورات الميدان
Lebanon 24
العدوان مستمر والجنوب تحت القصف.. هذه آخر تطورات الميدان
12:56 | 2026-03-23
23/03/2026 12:56:22
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تعتقل عناصر من "حزب الله".. القناة الـ12 تُعلن
Lebanon 24
إسرائيل تعتقل عناصر من "حزب الله".. القناة الـ12 تُعلن
13:46 | 2026-03-23
23/03/2026 01:46:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا علّق برّي على التسريبات عن اتفاق إيراني - أميركي قريب
Lebanon 24
هكذا علّق برّي على التسريبات عن اتفاق إيراني - أميركي قريب
13:31 | 2026-03-23
23/03/2026 01:31:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من السفارة الأميركية في لبنان.. ماذا أعلنت؟
Lebanon 24
بيان من السفارة الأميركية في لبنان.. ماذا أعلنت؟
13:30 | 2026-03-23
23/03/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشكل "غير مباشر".. بري يردُّ على وفيق صفا
Lebanon 24
بشكل "غير مباشر".. بري يردُّ على وفيق صفا
13:27 | 2026-03-23
23/03/2026 01:27:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
معلومات جديدة عن المستهدف في الحازمية... متى وصل ومن كان معه في الشقة؟
Lebanon 24
معلومات جديدة عن المستهدف في الحازمية... متى وصل ومن كان معه في الشقة؟
11:45 | 2026-03-23
23/03/2026 11:45:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل هزّة أرضيّة في لبنان... إليكم قوّتها وموقعها
Lebanon 24
تسجيل هزّة أرضيّة في لبنان... إليكم قوّتها وموقعها
06:12 | 2026-03-23
23/03/2026 06:12:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" تسلّل إلى الحدود.. هكذا استغل "الغيوم"!
Lebanon 24
"حزب الله" تسلّل إلى الحدود.. هكذا استغل "الغيوم"!
15:00 | 2026-03-22
22/03/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقف اتصالات وقف النار ومخاوف أمنية تعيد فرز بيروت بين "غربية" و"شرقية"
Lebanon 24
توقف اتصالات وقف النار ومخاوف أمنية تعيد فرز بيروت بين "غربية" و"شرقية"
23:53 | 2026-03-22
22/03/2026 11:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن احتلال إسرائيل للبنان.. ماذا كشف تقريرٌ جديد؟
Lebanon 24
عن احتلال إسرائيل للبنان.. ماذا كشف تقريرٌ جديد؟
16:00 | 2026-03-22
22/03/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
12:56 | 2026-03-23
العدوان مستمر والجنوب تحت القصف.. هذه آخر تطورات الميدان
13:46 | 2026-03-23
إسرائيل تعتقل عناصر من "حزب الله".. القناة الـ12 تُعلن
13:31 | 2026-03-23
هكذا علّق برّي على التسريبات عن اتفاق إيراني - أميركي قريب
13:30 | 2026-03-23
بيان من السفارة الأميركية في لبنان.. ماذا أعلنت؟
13:27 | 2026-03-23
بشكل "غير مباشر".. بري يردُّ على وفيق صفا
13:20 | 2026-03-23
صواريخ دقيقة جداً.. استهداف شخص دون أي أضرار جانبية
فيديو
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
01:56 | 2026-03-22
23/03/2026 20:24:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
23/03/2026 20:24:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
04:34 | 2026-03-19
23/03/2026 20:24:03
Lebanon 24
Lebanon 24
