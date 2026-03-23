بعد لقائه الرئيس عون... هذا ما قاله سلام من قصر بعبدا

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ظهر اليوم في قصر ، الدكتور نواف سلام واجرى معه تقييماً للأوضاع الراهنة من مختلف جوانبها لاسيما التصعيد المستمر وقصف الجسور وعزل منطقة الليطاني عن بقية المناطق . وتم خلال اللقاء متابعة الاجراءات التي تتخذها الحكومة لرعاية وتأمين مراكز إيواء لاستيعابهم وتوفير حاجاتهم.وتم الاتفاق بين الرئيسين عون وسلام على ضرورة تعزيز الامن في العاصمة.وبعد اللقاء قال الرئيس سلام: "أنا على تواصل يومي مع فخامة الرئيس ونعمل جميعا لوقف الحرب في اسرع ما يمكن".