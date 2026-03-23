تعميم صورة سوريّ مطلوب للقضاء... هذا ما قام به في مكان عمله

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:



ادّعى أحد المواطنين أمام مخفر التابع لفصيلة في وحدة الدّرك الإقليمي، ضدّ المدعو:



ش. ح. (مواليد عام 1989، سوري الجنسيّة)

بجرم سرقة، وأفاد بأن الأخير، وهو عامل لديه، قد أقدم بتاريخ 21-03-2026، على خلع بابَ مخزنه في بلدة كرم سّدة، وسرق خمسة براميل تحتوي على زيت (سعة كل برميل 160 ليترًا)، كذلك قام بسرقة “بيك أب” نوع “سوزوكي” لون أبيض من دون لوحات، كان مفتاحه بداخله، قبل أن يلوذ بالفرار إلى جهةٍ مجهولة، برفقة زوجته وابن عمها. وقد قُدّرت قيمة المسروقات، بما فيها الآلية، بـ/9000/ دولار أميركي.



نتيجةً للتّحريّات والاستقصاءات، التي قامت بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي، تمكّنت دوريّة من مفرزة القضائيّة من العثور سيّارة الـ “بيك أب” من دون العثور على براميل الزيت، وذلك في منطقة قريبة من الحدود الشمالية.



لذلك، وبناءً على إشارة المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة المشتبه فيه، وتطلب من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بمخفر سبعل على الرقم 595404-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات. علمًا بأن كل من يُسهِم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طي الكتمان، وفقًا للقانون.

