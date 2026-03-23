Advertisement

لبنان

الرئيس عون استقبل جنبلاط... وهذا ما طلبه من قائد الجيش

23-03-2026 | 09:44
الرئيس عون استقبل جنبلاط... وهذا ما طلبه من قائد الجيش
الرئيس عون استقبل جنبلاط... وهذا ما طلبه من قائد الجيش photos 0
إستقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في قصر بعبدا بعد ظهر اليوم، الرئيس السابق للحزب التقدمي الإِشتراكي النائب والوزير السابق وليد جنبلاط، والرئيس الحالي للحزب النائب تيمور جنبلاط، وعرض معهما لآخر التطورات في لبنان والمنطقة. 
وبعد اللقاء، تحدث جنبلاط الى الصحافيين فقال: "ما جرى مع فخامة الرئيس هو إستعراض بعض النقاط. في ما يتعلق بالتفاوض لقد تم تخوين فخامته ودولة الرئيس نواف سلام. إن التفاوض مشروع إذا كان مبنيا على أسس معروفة. وخطاب القسم لرئيس الجمهورية مبني على إتفاقية الهدنة، وإتفاق الطائف، والقرارات الدولية. وهذا منطلق إذا كان لا بد من تفاوض، والتفاوض هو من الوسائل المشروعة عالميا. اما رفض التفاوض من أجل رفض التفاوض وإستخدام لبنان كساحة قتال فهو المرفوض." 
اضاف: "مررت على نقطة وهي مهمة جدا، في ما يتعلق يالإيواء ومراكزه. إني أشكر جميع المراجع التي تهتم بهذا الموضوع لكن المطلوب أكثر، نعم أكثر. هل القضية سنتنهي في بضعة أيام؟ انا شخصيا أفضِّل ان نكون متنبهين  لأن الأمر قد يكون طويلا، وإذا أنتهى الأمر يكون إنتهى. ولكن بما ان الظروف العالمية تتجه الى هذه الفوضى وشبه الفوضى، فإنه من الأفضل لنا ان نتخذ اجراءات للتحوط . وإنني احيي المجتمعات الحاضنة والأجهزة الأمنية والجيش، وأستغرب كيف أنه في عز هذه الأزمة يقوم البعض بالتهجم على الجيش، هذا امر غير منطقي وغير معقول.  هذه بعض النقاط التي إستعرضتها مع فخامة الرئيس."
وردا على سؤال حول قبول التفاوض من الأفرقاء في لبنان ورفضه من الجانب الإسرائيلي، قال: "لقد سبق وأجبت. نحن ننطلق من إتفاقية الهدنة، وإتفاق الطائف، والقرارات الدولية. ومن قال انه في الضفة الإسرائيلية، هل الإسرائيلي يريد التفاوض؟ إنه يدمِّر ويحتَّل. ولكن بعد ذلك؟ لقد مررت على هذه التجربة في الماضي . فمنذ نحو 44 سنة في العام 1982، مرت علينا وقتها ظروف ليست مشابهة، لكن كان هناك غزو إسرائيلي وصل الى بيروت. وبعد ذلك؟ آنذاك كان يمكن ان نتحدث بشكل منطقي مع المبعوث الأميركي الى لبنان فيليب حبيب الذي كان من أصل لبناني. ونحن نتمنى ان نستطيع التحاور بالمنطق مع السفير الأميركي الذي هو من اصل لبناني الأستاذ ميشال عيسى. نحن نتمنى ذلك. 
وردا على سؤال حول إشتراط إسرائيل للتفاوض سحب سلاح حزب الله، اجاب: نحن لسنا بموظفين لدى الحكومة الإسرائيلية. نحن نقوم بواجباتنا كدولة، وقمنا بهذه الواجبات ونستمر. لكن اليوم من واجباتنا: الأمن الداخلي، والحوار، وتأمين كافة متطلبات النازحين. وإقترحت على فخامة الرئيس ان نقوم بتأمين بيوت جاهزة، هذا أفضل لأن الخيم مذلَّة، وهي تذكِّرنا بفلسطين العام 1949. فلنطلب البيوت الجاهزة، وأهل الجنوب يعودون الى قراهم عند توقف الحرب، فلا خوف من ذلك. 
 وردا على سؤال حول ترك لبنان معزولا لوحده بعد توقف الحرب مع إيران، اجاب: في السابق لم يكن هناك اي مبرر للعدوان او الهجوم الأميركي على إيران. وانا أبني كلامي على ما قاله منذ نحو أسبوعين وزير الخارجية العماني، فلقد قال بكل صراحة اننا كدنا ان نتوصل الى إتفاق. لماذا إذأ حصل العدوان والهجوم؟ هذا امر غريب لأن هذا الهجوم مع الأسف عرَّض ويعرَّض كل منطقة الخليج الى شبه خراب. نأمل ان تكون هناك جدية أكثر هذه المرَّة. 
 وسئل عما إذا كانت هناك فِرَق من المشايخ الدروز مسلَّحة مستعدَّة للتصدي، اجاب: ليس هناك من أحد مسلَّحاً. نحن نحتمي بالدولة والأجهزة الأمنية، وما من احد مسلَّحاً.    

قائد الجيش 
من جهة ثانية اطلع الرئيس عون من قائد الجيش العماد رودولف هيكل على الأوضاع الامنية عموما والوضع في الجنوب خصوصا في ضوء المعطيات التي توافرت عن التصعيد الاسرائيلي الراهن، وطلب رئيس الجمهورية تعزيز الاجراءات الامنية في مختلف المناطق اللبنانية لاسيما في بيروت والسهر على سلامة أمن مراكز إيواء النازحين.
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون اطّلع من قائد الجيش على الأوضاع الامنية في البلاد عموماً وفي الجنوب خصوصاً وطلب تعزيز الاجراءات الامنية في مختلف المناطق اللبنانية لاسيما في بيروت والسهر على سلامة أمن مراكز الإيواء
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 17:52:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون اطلع من قائد الجيش على معطيات العملية الإسرائيلية في النبي شيت
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 17:52:56 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش استقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 17:52:56 Lebanon 24 Lebanon 24
عيسى من بكركي: على الجيش أن يقوم بما هو مطلوب منه وهذا ما ننتظره
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 17:52:56 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:50 | 2026-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:48 | 2026-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:32 | 2026-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:32 | 2026-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:18 | 2026-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:50 | 2026-03-23
Lebanon24
11:48 | 2026-03-23
Lebanon24
11:32 | 2026-03-23
Lebanon24
11:32 | 2026-03-23
Lebanon24
11:18 | 2026-03-23
Lebanon24
11:10 | 2026-03-23
