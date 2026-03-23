في آخر تحديث لوزارة الصحة.. العدوان الإسرائيلي يواصل حصد الأرواح

أصدر التابع لوزارة الصحة تقريره اليومي حول حصيلة العدوان المستمر على ، كاشفاً عن ارتفاع ملحوظ في أعداد الضحايا.



وأشار التقرير إلى أن العدد الإجمالي للشهداء منذ انطلاق العدوان في 2 آذار وحتى اليوم 23 آذار قد وصل إلى 1039 شهيداً، فيما بلغت حصيلة الجرحى 2876 شخصاً.



أما في ما يخص الساعات 24 الماضية، فقد سجلت الوزارة استشهاد 10 مواطنين وإصابة 90 آخرين بجروح متفاوتة نتيجة والاعتداءات المستمرة.





Advertisement