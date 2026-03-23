لا أزمة خبز.. نقابة الأفران تطمئن اللبنانيين: ما حصل في صيدا "عارض"

23-03-2026 | 11:55
طمأن رئيس نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان، شحادة المصري، المواطنين اللبنانيين مؤكداً عدم وجود أزمة خبز وأن الأفران تعمل بشكل طبيعي. وأوضح في بيان أن النقص الذي شهدته مدينة صيدا بالأمس كان نتيجة "عطلة العيد" وضغط النزوح من الجنوب بسبب الحرب، مؤكداً توفر الرغيف حالياً في الأفران والمحال التجارية.

وعرض المصري الأوضاع الصعبة التي يعاني منها عمال المهنة جراء العدوان المستمر، وما نتج عنه من تهجير ونزوح وإقفال للعديد من المؤسسات والمخابز، منتقداً "الغياب الكلي" للوزارات المعنية عن قضاياهم ومصيرهم.

وناشد المصري المعنيين، وعلى رأسهم رئيس الحكومة نواف سلام، النظر بجدية إلى معاناة العمال الذين فقدوا مصادر أرزاقهم وبيوتهم، لافتاً إلى أن الكثيرين ممن هم خارج مراكز الإيواء سجلوا بياناتهم على منصة وزارة الشؤون الاجتماعية دون أن يتلقوا أي استجابة حتى الآن.
 
وختم بيانه بالتشديد على قدسية حقوق العمال كما الرغيف، داعياً للوقوف إلى جانب المهجرين الذين تركوا أعمالهم وقراهم.
