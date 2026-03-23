العدوان مستمر والجنوب والضاحية تحت القصف.. هذه آخر تطورات الميدان

شنّ العدو ، مساء اليوم الإثنين، سلسلة هجماتٍ طالت عدداً من المناطق .

واستهدف العدو الضاحية الجنوبية لبيروت بـ3 غارات، الأولى طالت بئر العبد والثانية والثالثه الرويس بالقرب من مجمع سيد .

أيضاً، قصف العدو عيتيت، عدشيت، البياضة، ، بيت ليف، القوزح، المطرية، وادي السلوقي، بيت ليف، حانين، وعدشيت الشقيف.





كذلك، استهدف العدو بالمدفعية بلدات كفرا، المنصوري، شمع، البياضة ومجدلزون.