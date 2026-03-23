إسرائيل تعتقل عناصر من "حزب الله".. القناة الـ12 تُعلن

قالت القناة الـ"12" ، مساء الإثنين، أن قوة إسرائيلية من لواء "جفعاتي"، تمكنت من إلقاء القبض على عددٍ من عناصر " " خلال عملية عملية في .



وذكرت القناة أنه جرى نقل العناصر إلى الأراضي الإسرائيلية ويخضعون حالياً للاستجواب من قبل ، مشيرة إلى أن "العملية التي حصلت كانت مُستهدفة ونفذت ضمن غارات الجيش في المنطقة، حيث نجح الجنود الإسرائيليون في السيطرة على العناصر".



كذلك، قالت القناة إن "الجيش الإسرائيلي نفذ عملية طالت مواقع في جنوب ، حيث تمّ العثور على أسلحة ومواقع عملياتية تابعة لحزب الله".



ويُقدّر الجيش الإسرائيلي أن استجواب عناصر "الحزب" قد يُسفر عن معلومات استخباراتية هامة حول أنشطة الأخير في جنوب لبنان.

Advertisement