تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
لبنان
إسرائيل تعتقل عناصر من "حزب الله".. القناة الـ12 تُعلن
Lebanon 24
23-03-2026
|
13:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت القناة الـ"12"
الإسرائيلية
، مساء الإثنين، أن قوة إسرائيلية من لواء "جفعاتي"، تمكنت من إلقاء القبض على عددٍ من عناصر "
حزب الله
" خلال عملية عملية في
جنوب لبنان
.
وذكرت القناة أنه جرى نقل العناصر إلى الأراضي الإسرائيلية ويخضعون حالياً للاستجواب من قبل
السلطات الأمنية
، مشيرة إلى أن "العملية التي حصلت كانت مُستهدفة ونفذت ضمن غارات الجيش
الإسرائيلي
في المنطقة، حيث نجح الجنود الإسرائيليون في السيطرة على العناصر".
كذلك، قالت القناة إن "الجيش الإسرائيلي نفذ عملية طالت مواقع في جنوب
لبنان
، حيث تمّ العثور على أسلحة ومواقع عملياتية تابعة لحزب الله".
ويُقدّر الجيش الإسرائيلي أن استجواب عناصر "الحزب" قد يُسفر عن معلومات استخباراتية هامة حول أنشطة الأخير في جنوب لبنان.
